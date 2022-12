Comme chaque année, Steam dévoile le classement des jeux les plus populaires et les plus vendus de sa plateforme. L’occasion de (re)découvrir quelques phénomènes de l’année.

C’est la fin de l’année et tout le monde fait ses rétrospectives, même Steam, qui nous partage les plus gros succès de 2022 de sa plateforme dans plusieurs catégories. Jeux les plus vendus, ceux ayant eu le plus grand nombre de joueurs en simultané, les meilleurs jeux VR ou encore les meilleurs lancements. On fait le tour.

Les plus gros succès de Steam en 2022

On commence ce top avec la section des meilleures ventes de l’année qui regroupe aussi bien les ventes de jeux que les revenus générés par les microtransactions. Sans aucune surprise, on retrouve ici les plus grosses sorties de 2022 comme Call of Duty Modern Warfare 2, véritable carton, Elden Ring, plus grand succès de FromSoftware à ce jour, ou encore Dying Light 2 et Monster Hunter Rise.

On trouvera également dans le haut du classement plusieurs free-to-play extrêmement populaire ayant généré plusieurs millions de dollars comme Apex Legends, Lost Ark ou encore Yu-Gi-Oh ! Master Duel.

Dans le top des jeux les plus joués de la plateforme on retrouve également d'énormes succès comme Lost Ark qui avait reussi a réunir plus d'1,2 millions de joueurs en simultané sur ses serveurs, ou encore Call of Duty Modern Warfare 2. Ici, le classement est pratiquement identique à celui des meilleures ventes tant ils sont intimement liés. The Witcher 3, Stray, Hadès et No Man's Sky quant à eux dominent le top des jeux les plus joués sur Steam Deck. La machine de Valve régale ses joueurs et optimise de plus en plus de jeux. Enfin, pour ce qui est de la VR, sans surprise on retrouve Half Life Alyx, Beat Saber, Bonework ou encore After The Fall, le Left 4 Dead-like ultra populaire.

Notez que les classements ci-dessous sont dans le désordre, Steam ayant préféré ranger les jeux par catégorie au lieu de comparer les jeux un à un.

Meilleures ventes de l’année 2022 sur Steam

Classement des jeux ayant généré le plus de revenus bruts du 1er janvier 2022 au 18 décembre 2022.

Call of Duty Modern Warfare 2

Elden Ring

Monster Hunter Rise

PUBG

Counter Strike : GO

Dying Light 2

Destiny 2

Yu-Gi-Oh ! Master Duel

Lost Ark

Apex Legends

Naraka Bladepoint

DOTA 2

Jeux les plus populaires de 2022

Classement des jeux ayant réussi à atteindre un pic de joueurs simultané de 240 000 ou plus. Les week-end gratuits ou autres événements promotionnels n'ont pas été pris en compte.

Call of Duty Modern Warfare 2

Elden Ring

Goose Goose Duck

PUBG

Counter Strike : GO

Dying Light 2

Destiny 2

Yu-Gi-Oh ! Master Duel

Lost Ark

Apex Legends

ARK : Survival Evolved

DOTA 2

Meilleurs jeux en accès anticipé de 2022

Classement des jeux ayant généré le plus de revenus bruts en 2022 pendant ou à la fin de leur accès anticipé.

Mount and Blade 2 : Bannerlord

Powerwash

Police Simulator

TemTem

Dread Hunger

Grounded

Rogue Legacy 2

Vampire Survivor s

s Raft

WW3 : Redline

Foxhole Inferno

Teardown

Meilleurs jeux VR de 2022 sur Steam

Classement des jeux en réalité virtuelle ayant généré le plus de revenus bruts en 2022.

After The Fall

Half-Life Alyx

Superhot VR

Beat Saber

Skyrim VR

Zenith : The last City

Blade & Sorcery

Boneworks

BoneLab

Vtol VR

Pavlov

Into the Radius

Meilleurs jeux sur Steam Deck

Classement des jeux les plus joués sur Steam Deck en 2022.

Stray

Elden Ring

The Witcher 3

No Man's Sky

Hades

Cult of The Lamb

Multiversus

Persona 5 Royal

Vampire Survivors

Red Dead Redemption 2

Cyberpunk 2077

Marvel's Spider-Man

Meilleurs lancements de 2022 sur Steam

Classement des jeux ayant généré les plus gros revenus bruts lors des deux semaines après leur lancement.

V Rising

Monster Hunter Rise

Total War Warhammer 3

Lost Ark

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker

Dying Light 2

Stray

Call of Duty Modern Warfare 2

Yu-Gi-Oh ! Master Duel

FIFA 23

Elden Ring

Warhammer 40K Darktide

Vous pourrez retrouver le top 100 de chaque catégorie en vous rendant sur la page officielle de Steam.