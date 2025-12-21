Chaque année, Steam permet de mesurer très concrètement ce qui a marqué les joueurs PC. En 2025, certains titres ont réussi à fédérer presque unanimement, affichant des taux d’avis positifs exceptionnellement élevés.

Chaque année, Steam devient un immense baromètre du jeu vidéo sur PC. Avec des centaines de milliers d’avis publiés par les joueurs du monde entier, la plateforme permet de dégager des tendances claires, loin des simples effets de communication. En 2025, certains titres ont réussi un exploit rare, dépasser les 95 % d’avis positifs tout en attirant un public parfois massif, parfois très ciblé, mais toujours enthousiaste. Ce top 10 se base sur les données publiques de Steam, en prenant en compte uniquement les jeux sortis en 2025, avec un volume d’avis suffisant pour être représentatif. On y retrouve des jeux indépendants surprenants, mais aussi des projets gratuits ou atypiques qui ont su créer un véritable bouche-à-oreille. Voici les dix jeux les mieux notés sur Steam en 2025, et surtout, pourquoi ils ont marqué les joueurs.

10) Öoo, le dixième jeu le mieux noté de Steam

Öoo est un jeu de plateforme et de puzzle d’exploration en 2D, souvent rapproché du genre Metroidvania, qui repose sur une idée centrale originale, l’utilisation créative de bombes. Sorti le 7 août 2025, le jeu propose d’incarner une étrange “chenille bombe” et d’explorer un monde mystérieux en découvrant progressivement comment détourner cet unique outil pour progresser. Sur Steam, Öoo est décrit comme une “grande aventure” à la fois charmante et énigmatique, où l’expérimentation est au cœur du gameplay.

Les avis Steam mettent particulièrement en avant la liberté laissée au joueur dans la résolution des situations. Les bombes peuvent servir aussi bien à se propulser, à activer des mécanismes ou à accéder à des zones cachées, avec souvent plusieurs solutions possibles. La direction artistique minimaliste, l’exploration non linéaire et le plaisir de comprendre par soi-même les mécaniques expliquent pourquoi Öoo affiche un taux d’avis extrêmement positifs. Un jeu de plateforme-puzzle malin, accessible, mais suffisamment profond pour marquer durablement les amateurs du genre sur Steam.

9) Shelldiver

Shelldiver est un jeu cosy et incrémental, mêlant exploration, gestion légère et progression à long terme. Sorti en novembre 2025, il s’est installé sur Steam comme une expérience volontairement lente, axée sur la détente plutôt que sur le défi. Le joueur incarne une tortue vieillissante qui explore les fonds marins, récolte des ressources et développe une petite activité commerciale.

Sur Steam, les joueurs apprécient particulièrement l’absence de pression et la régularité de la progression. Le gameplay repose sur des boucles simples mais bien calibrées, soutenues par une direction artistique douce et une ambiance sonore apaisante. Shelldiver ne cherche jamais à se réinventer constamment, mais à offrir une expérience cohérente, ce qui explique son excellente réception. Bref, un jeu à la cool parfait pour la fin de l'année.

8) Poco

Poco est une aventure narrative indépendante, mêlant point-and-click, exploration et résolution d’énigmes légères. Sorti en mai 2025, le jeu s’est fait une place sur Steam grâce à une approche assez intimiste et une direction artistique très marquée.

Sur Steam, les joueurs mettent en avant l’ambiance, le soin apporté à l’écriture et la façon dont le jeu prend le temps de développer son univers. Poco privilégie l’émotion et la contemplation à l’action pure, ce qui peut ne pas convenir à tous, mais ceux qui adhèrent évoquent souvent une expérience marquante et sincère.

7) Split Fiction

Split Fiction est un jeu d’action-aventure coopératif, pensé exclusivement pour être joué à deux. Développé par Hazelight et sorti en mars 2025, il s’inscrit dans la lignée des jeux coop narratifs spectaculaires qui ont fait la réputation du studio sur Steam.

Les joueurs apprécient la variété constante du gameplay, alternant phases de plateforme, séquences d’action et situations coopératives asymétriques. Sur Steam, les avis soulignent aussi la mise en scène soignée et le rythme soutenu, qui évite toute lassitude. Split Fiction s’impose comme l’un des meilleurs jeux coop de l’année. Sur Gameblog, on avait adoré lors de notre TEST.

6) Rhythm Doctor

Rhythm Doctor est un jeu de rythme (il ne fallait pas chercher plus loin avec ce titre), construit autour d’un gameplay minimaliste reposant sur une seule touche, mais une lecture très précise du tempo. Après plusieurs années en accès anticipé, sa sortie complète fin 2025 était très attendue sur Steam.

Les joueurs Steam saluent la créativité des niveaux, qui introduisent sans cesse de nouvelles contraintes de rythme et de mise en scène. Le jeu joue avec les attentes, surprend et exige une concentration constante. Exigeant mais extrêmement gratifiant, Rhythm Doctor est souvent cité comme l’un des jeux de rythme les plus intelligents disponibles sur Steam.

5) Bongo Cat, le cinquième jeu le mieux noté de Steam

Bongo Cat est un jeu gratuit et casual, proche d’un idle game ou d’un compagnon interactif, sans véritable objectif de performance. Disponible gratuitement sur Steam, il a connu un succès viral impressionnant en 2025. C'est peut être le jeu du top qui peut le plus diviser, car il n'est clairement pas fait pour tout le monde.

Le concept repose sur de petites interactions répétées, des éléments cosmétiques à débloquer et une présence quasi permanente à l’écran. Sur Steam, les joueurs expliquent que c’est justement cette simplicité et cette absence de contrainte qui rendent le jeu attachant. Bongo Cat ne cherche pas à occuper toute l’attention, mais à accompagner le joueur.

4) ENA: Dream BBQ

ENA: Dream BBQ est une aventure expérimentale et narrative, fortement inspirée par l’animation et l’art surréaliste. Gratuit et sorti en 2025, il s’est rapidement imposé comme une expérience atypique sur Steam. On vous prévient, le jeu est complétement fou. C'est clairement une expérience à part entière façon Dali. Cela serait dommage de passer à côté...

Les joueurs Steam décrivent souvent une œuvre étrange, parfois déroutante, mais profondément mémorable. L’exploration d’environnements surréalistes, les dialogues absurdes et l’absence de structure classique font partie intégrante de l’expérience. ENA: Dream BBQ s’adresse clairement à un public curieux et ouvert à des propositions hors normes.

3) Dispatch

Plus classique, Dispatch est un jeu narratif à choix, mêlant gestion légère et comédie interactive. Sorti en octobre 2025, il propose de superviser une équipe de super-héros, non pas sur le terrain, mais dans leur quotidien professionnel. Sur Gameblog, c'est pour nous clairement l'un des meilleurs jeux de l'année.

Sur Steam, les joueurs saluent la qualité de l’écriture, le ton humoristique et l’impact réel des décisions sur le déroulement de l’histoire. Dispatch mise davantage sur les dialogues et les personnages que sur l’action, et assume pleinement ce positionnement, ce qui lui vaut une réception très positive.

2) Schedule I

Schedule I est une simulation de gestion et de stratégie en monde ouvert, centrée sur la construction progressive d’un empire criminel. Sorti en mars 2025, le jeu a rapidement explosé sur Steam grâce à un concept à la fois simple à comprendre et redoutablement profond à maîtriser (et drôle). Le joueur débute au bas de l’échelle, en produisant et distribuant des substances illégales, avant d’étendre son réseau, gérer des employés, sécuriser ses opérations et optimiser chaque maillon de la chaîne. Contrairement à d’autres jeux de gestion très abstraits, Schedule I mise sur une approche très concrète, presque “terre à terre”, qui donne constamment l’impression de bâtir quelque chose de tangible.

Sur Steam, les joueurs soulignent surtout la richesse systémique du jeu. Chaque décision a des conséquences directes, qu’il s’agisse de la logistique, de la gestion du personnel, des relations avec les autres groupes ou de la manière dont on attire l’attention des autorités. La progression est lente, exigeante, mais extrêmement gratifiante, ce qui explique pourquoi beaucoup évoquent des dizaines, voire des centaines d’heures de jeu. Schedule I séduit aussi par sa liberté d’approchee. Cette profondeur, combinée à un suivi régulier, explique pourquoi il s’impose comme l’un des jeux les mieux notés sur Steam en 2025. La bande annonce en dit long pour vous en faire un avis.

1) DELTARUNE, le jeu le mieux noté de Steam

Et le grand top 1, c'est DELTARUNE qui est un RPG narratif mêlant exploration, combats au tour par tour et choix scénaristiques, développé par Toby Fox. Sorti en juin 2025, le jeu était l’un des plus attendus de l’année sur Steam, porté par l’aura culte d’Undertale. Dès sa sortie, la réception a été massive, avec un afflux immédiat d’avis extrêmement positifs. DELTARUNE ne se contente pas de reprendre une formule qui a fait ses preuves, il la développe, l’approfondit et la détourne, proposant une aventure plus dense, plus ambitieuse et plus mystérieuse, tout en restant accessible aux nouveaux joueurs.

Sur Steam, les joueurs saluent unanimement la qualité de l’écriture, la richesse des personnages et la bande-son, qui accompagne chaque moment clé de l’aventure. Le système de combat, toujours basé sur des affrontements au tour par tour enrichis de phases en temps réel, continue de surprendre par sa créativité et sa lisibilité. Mais c’est surtout la narration qui marque durablement, avec une capacité rare à alterner humour absurde, émotions sincères et moments de rupture inattendus. Bref, le meilleur jeu Steam de l'année ?

Source : Steam