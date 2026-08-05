Les histoires de succès improbables sur Steam pullulent presque autant que les fameux friendslop. Certaines sont tellement improbables qu'elles sont parfois difficiles à croire. Celle de Michael Major l’est plus que toutes celles que vous connaissez. A seulement 18 ans, cet apprenti-développeur américain de 18 ans qui aurait pu décrocher le jackpot en vendant son premier jeu, développé en quelques jours, pour la modique somme de 200 dollars, soit le prix maximal autorisé par Steam. Et pendant quelques heures, les chiffres ont eu de quoi lui donner le vertige, avant que la politique de remboursement de la plateforme ne passe par là.

Il gagne 1,3 millions de dollars sur Steam et finira avec 2000 dollars

Pensé comme une suite spirituelle de This Game Costs $10, le jeu en question s'appelle très sobrement This Game Costs $200 et il n'était qu'une simple plaisanterie. Sa fiche Steam était d’ailleurs assez éloquente, présentant le titre comme « expérience psychologique comique » qui vaudrait « chaque centime » de son prix délirant. Dans les faits, c’est surtout un assemblage d’assets basiques couplé à des memes. Une grosse blague, tellement grosse que Michael Major ne s’attendait pas à en vendre un seul exemplaire. Et pourtant… Selon les chiffres du média américain WMUR-TV, pas moins de 6 717 joueurs ont fini par passer à la caisse. À 200 dollars l'unité, le compteur affichait soudain plus de 1,3 million de dollars de chiffre d'affaires potentiel.

« Je crois que j'ai failli mourir », raconte le jeune développeur. Mais la fête n’a pas duré longtemps. Presque tous les joueurs Steam ont demandé un remboursement selon la réglementation de la plateforme, permettant de se faire rembourser dans les deux semaines suivant l'achat, à condition d'avoir joué moins de deux heures. 6 707 acheteurs ont ainsi aussitôt fait machine arrière et le millionnaire d’un jour s’est finalement retrouvé un peu plus de 2 000 dollars en poche. Pas mal pour une blague.

Un jeu qui a rapporté 1,3 millions de dollars pendant quelques heures ©Steam

Une majorité d'acheteurs venus de Chine

Le plus étrange pour le développeur dans cette histoire, c'est que la majorité des acheteurs venaient de Chine et que beaucoup n'ont même pas lancé le jeu avant de demander un remboursement. « J'ai entendu dire que certains jeux très chers sur Steam pouvaient être utilisés pour du blanchiment d'argent. Je n'en ai aucune idée. Je pourrais être sur une liste noire à l'heure qu'il est », plaisante-t-il, en quête d’explications à la viralité soudaine de son jeu. Ça lui fera en tout cas une anecdote amusante à mettre sur son CV.

Source : WMUR-TV