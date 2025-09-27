Steam régale une nouvelle fois ses joueurs avec un cadeau à durée limitée. Un titre complet est disponible gratuitement et pourra être conservé à vie dans votre bibliothèque, à condition de le récupérer avant la fin de l’offre.

Steam continue de gâter ses utilisateurs avec des offres limitées dans le temps. En ce moment, la plateforme de Valve propose un jeu entièrement gratuit à ajouter à votre bibliothèque. Et une fois récupéré, il sera à vous pour toujours. Mais attention : il faut agir vite, l’offre expire le 27 septembre à 19h. Soit dans quelques heures... Parfait pour récupérer un jeu si l'on ajoute à cela ceux de l'Epic Games Store.

Steam vous offre un très bon jeu gratuit

Le titre en question sur Steam est The Deed, un jeu d’aventure/RPG développé par Pilgrim Adventures et initialement sorti en 2015. Malgré son apparence modeste, ce jeu indépendant a su marquer les joueurs grâce à son concept original. Vous y incarnez Arran Bruce, héritier légitime d’un manoir écossais qui revient régler ses comptes avec sa famille dysfonctionnelle.

L’histoire prend la forme d’un huis clos tendu : à travers vos choix, vous décidez comment éliminer un membre de votre entourage et surtout comment détourner les soupçons de l’inspecteur qui viendra enquêter. Objets à manipuler, armes à choisir, preuves à planter… chaque décision peut vous mener vers une fin différente. Avec ses multiples dénouements, The Deed sur Steam se veut court mais très rejouable. C’est le genre de jeu qui ne paie pas de mine, mais qui peut vite devenir addictif si l’on aime les expériences narratives à choix multiples.

Faites vite !

Habituellement vendu moins d’un euro, The Deed est aujourd’hui proposé gratuitement à 100 %. Pour l’obtenir, il suffit de l’ajouter à votre compte Steam avant le 27 septembre à 19h. Une fois cette date passée, le jeu retrouvera son prix habituel et il sera trop tard pour le récupérer sans payer.

Ce type d’offre est assez fréquent sur Steam, mais il s’agit souvent de petits jeux indépendants passés inaperçus au moment de leur sortie. C’est justement le cas de The Deed, qui profite de cette promotion pour toucher un nouveau public.

Source : Steam