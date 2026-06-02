Chaque semaine, Steam offre plusieurs jeux gratuits, dont certains peuvent être gardés définitivement. Mais dans le cas présent, c'est un rendez-vous annuel auquel participe la plateforme sous l'impulsion d'un studio de renom. Tous les ans, à peu de chose près à la même période, DONTNOD, créateur de Life is Strange notamment, offre l'un de ses jeux gratuitement sur Steam ou encore le Microsoft Store, à l'occasion du Pride Month, ou du Mois des Fiertés en français. Dès maintenant, et ce pendant un mois complet, tous les utilisateurs Steam peuvent récupérer gratuitement Tell Me Why et le garder à vie.

Un excellent jeu narratif est gratuit sur Steam en ce moment, foncez !

Un jeu narratif divisé en trois chapitres qui a été salué pour sa narration, son histoire et son ambiance. On y suit l'histoire de deux jumeaux, Tyler et Alyson, qui se réunissent et se servent d'un don surnaturel pour tenter de percer le mystère de certains de leurs souvenirs. S'il n'est pas dénué de défauts, Tell Me Why est touchant à plus d'un titre. C'est aussi un jeu qui interroge et traite de sujets compliqués, parfois tabous, comme la transidentité.

Le jeu propose plusieurs heures de narration où chaque choix a des conséquences sur l'avenir, comme dans la plupart des jeux du studio. Il faudra également enquêter, révéler de nombreux secrets enfouis et résoudre de petites énigmes ici et là. Si le jeu est régulièrement en promotion sur Steam, il n'y a qu'un mois dans l'année où vous pouvez mettre la main dessus gratuitement. C'est donc le moment ou jamais de l'ajouter à votre collection : vous avez jusqu'au 30 juin 2026 pour céder à la tentation.

Sur Steam, Tell me Why à d'excellents retours et des notes globales très positives. Les joueurs apprécient notamment l'écriture, l'ambiance et les personnages, mais aussi les nombreux choix à effectuer. Dans nos colonnes, le jeu avait reçu la jolie note de 8/10. A l'époque, nous avions souligné la mise en scène très travaillée, le jeu d'acteur très solide et une bande-son remarquable.