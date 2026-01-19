Les boutiques regorgent de jeux gratuits en ce moment. L'Epic Games Store a actuellement deux cadeaux en réserve pour vous, mais Steam n'est pas en reste. Vous pouvez vous faire la main gracieusement sur un titre qui promet de faire chauffer l'asphalte pour des sensations fortes. Seulement, l'offre approche de sa fin. Si vous voulez en profiter, vous allez devoir faire vite car passé 19 heures ce soir, ce ne sera plus disponible.

Un nouvel essai gratuit en urgence sur Steam

La semaine dernière, Steam a décidé de faire de vous un pilote. En plus de vous avoir proposé un jeu gratuit dont la disponibilité a expiré hier, il vous permet de prolonger le plaisir de la conduite avec un essai temporaire de Test Drive Unlimited Solar Crown. Dernière mouture automobile de KT Racing pour Nacon, ce nouvel épisode a été l'occasion de raviver une licence iconique en 2024 après 12 ans d'absence.

Les amateurs de jeu de course peuvent donc s'en donner à cœur joie jusqu'à ce soir grâce à Steam. Ce week-end d'essai gratuit de Test Drive Unlimited est l'occasion de découvrir cette expérience en monde ouvert qui mise en grande partie sur le social. Explorez et pilotez dans une reproduction complète de l'île de Hong Kong, faisant de la conduite un véritable voyage pour les joueuses et joueurs. Découvrez les deux factions rivales du jeu et prenez part à des défis qui vont solliciter votre adresse et votre performance au volant.

Cette offre de Naco et KT Racing pourrait également être une belle opportunité de redorer le blason de Test Drive Unlimited. En effet, le jeu a rencontré de nombreux problèmes d'optimisation à son lancement, lui valant des évaluations moyennes, voire négatives sur Steam. Pour autant, le studio a déployé depuis plusieurs mises à jour qui participent à améliorer l'expérience. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous faire votre opinion directement en jeu grâce à l'essai gratuit. Notez par ailleurs qu'il ne sera accessible que sur PC, le titre n'étant pas compatible avec la console nomade qu'est le Steam Deck.