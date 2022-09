Le piratage de compte Steam n'est pas quelque chose de nouveau en-soi, mais les méthodes évoluent et une très récent et ingénieuse méthode est en train de sévir. Prenez garde !

Hélas, personne n'est à l'abri du piratage et cela touche même de grandes entreprises comme Valve qui ont bien du mal à endiguer les nouvelles méthodes de flibusterie en ligne. C'est ainsi qu'une nouvelle escroquerie est en train d'avoir lieu sur Steam. Une méthode de phishing (Hameçonnage) plus précisément qui semble très efficace.

Faites attention à votre compte Steam

Group-IB, un collectif de hackers qui œuvre pour le bien, à savoir mettre en garde les utilisateurs contre le piratage, vient de mettre en lumière un nouveau type d'arnaque. Celle-ci imite les invitations à des tournois, une fois ouvertes les utilisateurs se font pirater leurs comptes. Cette nouvelle technique qui s'appelle le phishing Browser-In-The-Browser est particulièrement dangereuse et pernicieuse. Car elle ne se contente pas de ressembler à une vraie URL, elle est en fait une copie parfaite presque impossible à déceler. Plus précisément, il semble impossible de distinguer le faux lien de la réalité on se contentant de regarder les détails de la page.

Goup-IB précise tout de même que si ces fenêtres ressemblent à des vraies, elles ne se comportent pas de la même manière. Il n'est par exemple pas possible de déplacer ces nouvelles fenêtres Steam ou de pouvoir redimensionner celles-ci. Ce test devrait donc être efficace pour départager le vrai du faux. Le problème c'est que de nombreux utilisateurs se contentent de cliquer. Vous voilà prévenus!

Pour plus de détails sur le sujet, vous pouvez lire la page du groupe.