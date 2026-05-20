Sorti fin du mois dernier sur Steam, un petit jeu indé a connu un succès aussi fulgurant qu'inattendu, même pour ses développeurs qui n'arrivent pas à croire à une telle réception de la part des joueurs.

Alors que des tas de nouveaux jeux débarquent chaque jour sur Steam, majoritairement dans l'anonymat le plus complet, certains titres à très petit budget ne disposant pourtant pas d'un marketing poussé arrivent à devenir de véritables phénomènes surprises. Tel a notamment été le cas en leur temps de titres qui ne payaient de prime abord pas de mine comme Vampire Survivors ou Balatro en leur temps. C'est à nouveau le cas pour un titre qui, à s'y méprendre, se présente un peu comme un mélange des deux titres précités, et qui a connu un énorme succès populaire, à la stupéfaction de ses créateurs.

Un jeu pas si Solitaire au succès fou sur Steam qui laisse même ses développeurs Interdits

Après le jeu de poker rogue-lite Balatro qui avait enflammé Steam à sa sortie en 2024, c'est un nouveau jeu de cartes à l'ambiance très rétro qui fait en ce moment l'objet d'une frénésie collective chez les utilisateurs de la plateforme de Valve. Forbidden Solitaire, un « jeu de cartes d'horreur » basé sur « le contenu d'un CD-ROM cryptique de 1995 », a fait son entrée ce 30 avril 2026 et a eu un énorme impact sur les joueurs, à la grande surprise notamment de Jake Birkett, propriétaire du co-développeur Grey Alien Games.

Forbidden Solitaire compte en effet actuellement plus de 1200 évaluations d'utilisateurs Steam, avec une moyenne de 96 % d'avis positifs, ce qui le place parmi les meilleurs jeux de l'année selon Steam250. Il a par ailleurs franchi ce cap d'avis extrêmement positifs seulement trois jours après sa sortie, ainsi que celui des 10 000 copies vendues, ce qui est un véritable exploit pour un titre dont on avait quasiment pas entendu parler avant sa sortie.

« Mais que-ce qui se passe ? » a déclaré Birkett sur Bluesky en voyant les chiffres fous de Forbidden Solitaire sur Steam. « Plus de 1 000 avis, tous extrêmement positifs. Merci à tous ! ». Il doit notamment son succès à des inspirations prestigieuses comme Inscryption avec un gameplay qui va au-delà du simple jeu de cartes, avec une réalisation qui compense son petit budget par des idées de mise en scène brillantes au format FMV, et des dynamiques qui sortent de l'ordinaire, comme se greffer des gemmes dans la chair pour tricher aux cartes. L'essayer, c'est visiblement rejoindre la frénésie collective autour de ce petit jeu indé qui défraie la chronique, disponible sur Steam, GOG et Itch.io au tarif relativement abordable de 16,49 euros.

Source : Steam