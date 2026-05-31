C'est le weekend et on a envie de vous présenter un petit jeu sympa à faire avec vos potes en restant bien au frais, loin de ces chaleurs caniculaires. En ce moment sur Steam, il y a une petite pépite à consommer sans modération qui se trouve à petit prix et qui a en prime un potentiel énorme. Un mélange d'Alien Isolation et Phasmophobia qui promet de vraies barres de rire, mais aussi quelques sueurs froides.

Un excellent jeu à faire sur Steam entre Alien Isolation et Phasmophobia

Si vous comptiez passer un peu de temps à l'ombre, loin de la fournaise du soleil, jetez donc un œil à Species Unknown sur Steam. Il s'agit d'un jeu jouable seul, mais surtout en coop jusqu'à quatre, qui mélange l'ambiance d'un Alien Isolation à un gameplay axé sur l'extraction lors de parties rapides et anxiogènes à souhait. Actuellement en early access, le jeu est déjà une petite bombe et se met régulièrement à jour, il en a d'ailleurs eu une tout juste à la fin du mois de mai.

Le concept est simple et ressemble à pas mal de jeux viraux sur Steam. Vous êtes seul ou en commando jusqu'à 4, et devez infiltrer un gigantesque vaisseau errant aux couloirs tentaculaires. À bord, il faudra remplir des objectifs variés (détruire le vaisseau, récupérer des données…) mais surtout faire face à une créature qui a massacré tout l'équipage et rôde encore. Species Unknown s'appuie vraiment sur une ambiance oppressante similaire à Alien Isolation, mais aussi d'une certaine manière à Phasmophobia, qui a fait un carton sur Steam, puisqu'il y a plusieurs créatures différentes. Chaque monstre dispose de son propre comportement et de capacités uniques ce qui fait que chaque partie est différente finalement. Il faudra enquêter par vous-même pour découvrir quel monstre rôde à bord et réagir en conséquence. Bien que vous ayez des armes à disposition, à condition de les trouver d'ailleurs, elles ne serviront qu'à repousser les créatures qui sont toutes hautement résistantes. Attendez-vous à de nombreuses sueurs froides, les monstres n'hésitant pas à bondir hors des systèmes d'aération, ou vous traquer en silence, voire même vous attaquer dans le dos en toute discrétion. Frissons et fous rires sont au programme.

Species Unknow est déjà très solide, et ce n'est que le début !

Species Unknown est actuellement en promotion sur Steam pour un peu moins de 8€. Le jeu est déjà très solide, beau et doté d'un sound design de qualité. Il évolue également constamment et propose déjà plusieurs créatures différentes et des objectifs très variés. Les prochaines mises à jour ajouteront de nouveaux monstres, mais aussi de nouveaux vaisseaux à explorer et des objectifs supplémentaires. Sans compter la dimension évolutive qui vous pousse à toujours prendre plus de risques pour améliorer votre équipement et votre propre navette afin de, pourquoi pas, vous mettre à capturer les monstres directement.