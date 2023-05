Chaque semaine c’est la même chose, Steam casse les prix de centaine de jeux pour séduire son utilisateur et n’hésite pas à les échanger contre une petite poignée d'euros seulement. Récemment encore, c’était par exemple de très gros jeux Ubisoft qui étaient soldés, ou encore toute la franchise Tomb Raider dont certains jeux étaient affichés à moins d'un euro. Aujourd'hui, parmi les nouvelles promotions, deux licences très appréciées ont attiré notre attention.

Les jeux Spellforce jusqu’à -90% sur Steam

La première de ces franchises est une pionnière dans le genre RPG/RTS heroic fantasy. Il s’agit de SpellForce, une licence qui existe depuis de très nombreuses années maintenant et qui compte plusieurs gros jeux à son actif. Mélange de stratégie en temps réel, de RPG et d’un peu de gestion ici et là, SpellForce a eu le droit à un tout nouveau titre au début de l’année qui a d’ailleurs très bien été reçu par les joueurs. Aujourd’hui, Steam solde l’intégralité des jeux de la franchise et tous les DLC qui y sont liés.

Promotions valables jusqu'au 15 mai

SpellForce à 1,99€ au lieu de 9,99€ (-80%)

à 1,99€ au lieu de 9,99€ (-80%) SpellForce 2 : Anniversary Edition à 2,99€ a lieu de 14,99€ (-80%)

: Anniversary Edition à 2,99€ a lieu de 14,99€ (-80%) SpellForce 2 : Faith in Destiny à 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%)

: Faith in Destiny à 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%) SpellForce 2 : Demons of the Past à 3,99€ au lieu de 19,99€

: Demons of the Past à 3,99€ au lieu de 19,99€ SpellForce 3 : Reforced à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

: Reforced à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) SpellForce 3 : Fallen God à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

: Fallen God à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) SpellForce 3 : Soul Harvest à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

: Soul Harvest à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) Spell Force : Conquest of Eo à 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Un bundle comprenant l'intégralité des jeux de la franchise et tous leurs DLC est également proposé au prix de 44,49 € au lieu de 222,82 €, soit une réduction de -80% à retrouver directement sur Steam.

XCOM en promo, des jeux à moins de 4 € !

En plus de Spellforce, c'est la cultissime licence XCOM qui est actuellement en promotion. Une franchise de jeux tactique qui aura marqué toute une génération et inspiré de nombreux jeux. Les titres récents de la licence profitent eux aussi de grosses réductions sur Steam pendant quelques jours. C’est donc le moment ou jamais de craquer si vous n’avez pas encore touché à la série. XCOM est une série de jeu tactique au tour par tour où l’on contrôle des unités affrontant les forces aliens qui tentent d’envahir le monde.

Le dernier jeu en date, XCOM 2, nous permet même de créer notre base de A à Z, de créer et gérer nos unités, notre armement et nos recherches technologiques. Bien que le jeu soit parfois punitif, il est d’une intelligence et d’une profondeur rarissime capable de vous tenir en haleine de très nombreuses heures. D’autant que la rejouabilité est tout de même énorme.

Soldes sur les jeux XCOM jusqu'au 12 mai sur Steam

XCOM : Enemy Unknown à 3,99€ au lieu de 19,95€ (-80%)

à 3,99€ au lieu de 19,95€ (-80%) XCOM : Enemy Within à 6,24€ au lieu de 24,95€ (-75%)

à 6,24€ au lieu de 24,95€ (-75%) XCOM 2 à 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

à 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%) XCOM : Shimeria Squad à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Un bundle regroupant l'intégralité des jeux XCOM et tous leur DLC est également proposé à 18,55€ au lieu de 199,39€ (-91%). A retrouver, comme toutes les autres offre, directement sur Steam.