Si vous êtes un habitué de la plateforme, vous le savez, Steam est une véritable mine d’or qui propose très souvent des promotions très intéressantes. Chaque semaine, ce sont des milliers de jeux qui sont proposés à prix réduit, parfois même pour moins d’un euro. Jeux indé, AAA, peu importe, la plateforme de Valve ne fait aucune distinction lorsqu’il s’agit de casser les prix. Comme souvent, Steam met le focus sur quelques éditeurs et solde une bonne partie de leur portefeuille. C’est encore le cas aujourd’hui avec l’éditeur Thunderful qui épaule des centaines de studio indépendant, mais pas que.

Grosses promos Steam avec des jeux PC à prix cassés

Au menu de ces soldes spéciales, des bundles comprenant plusieurs jeux pour moins de quinze euros, et une tonne de titres à l’unité dont certains sont soldés jusqu’à -90% et passe même sous la barre des deux euros.

À la volée, on notera par exemple l’intégralité des jeux estampillés Steam World, plusieurs survival horror très bien notés et aimés des joueurs, comme The Coma ou encore Silver Chains. Vous pourrez également retrouver Deadly Premonition, un thriller intriguant à la technique bancale, mais particulièrement aimé pour son intrigue. Un vrai petit plaisir coupable qui profite d'une belle aura.

Des jeux à moins de 2 € !

[email protected] à 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%)

à 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%) Dead Age à 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%)

à 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%) Decay of Logos à 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

à 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%) Flipping Death à 1,67€ au lieu de 16,79€ (-90%)

à 1,67€ au lieu de 16,79€ (-90%) Meridian Squad 22 à 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%)

à 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%) Looterkings à 1,79€ au lieu de 17,99€ (-90%)

à 1,79€ au lieu de 17,99€ (-90%) Steam World Dig à 1,49€ au lieu de 9,99€ (-85%)

à 1,49€ au lieu de 9,99€ (-85%) The Inner World à 1,67€ au lieu de 13,99€ (-88%)

à 1,67€ au lieu de 13,99€ (-88%) The Textorcist à 1,79€ au lieu de 14,99€ (-88%)

à 1,79€ au lieu de 14,99€ (-88%) Zombie Vikings à 1,19€ au lieu de 11,99€ (-90%)

Un tas de jeux Steam à moins de 5 €

Aerial Knight Never Yield à 4,79€ au lieu de 11,99€ (-60%)

à 4,79€ au lieu de 11,99€ (-60%) Dead Age 2 à 4,13€ au lieu de 17,99€ (-77%)

à 4,13€ au lieu de 17,99€ (-77%) Dead End Job à 2,54€ au lieu de 16,99€ (-85%)

à 2,54€ au lieu de 16,99€ (-85%) Deadly Premonition : Director’s Cut à 2,49€ au lieu de 24,99€

à 2,49€ au lieu de 24,99€ Giga Wrecker à 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

à 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%) Gigapocalpyse à 4,99€ au lieu de 9,99€ (-50%)

à 4,99€ au lieu de 9,99€ (-50%) Hero Defense à 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

à 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%) Lost at Sea à 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%)

à 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%) Silver Chains à 2,49€ au lieu de 24,99€ (-90%)

à 2,49€ au lieu de 24,99€ (-90%) Steam World Heist à 2,24€ au lieu de 14,99€ (-85%)

à 2,24€ au lieu de 14,99€ (-85%) Steam World Dig 2 à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) The Coma : Recut à 2,39€ au lieu de 11,99€ (-80%)

à 2,39€ au lieu de 11,99€ (-80%) The Coma 2 : Vicious Monster à 4,49€ au lieu de 14,99€ (-70%)

à 4,49€ au lieu de 14,99€ (-70%) Truberbrook à 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

D'autres jeux PC en promotion jusqu'à -70%

Si la plupart des jeux en dessous des 5 € sont relativement petits, d'autres titres un poil plus ambitieux sont également en promotion et il y a quelques petites pépites. On notera par exemple la présence du jeu de plateforme hyper drôle Hell Pie, ou encore de Pumpkin Jack. Deux titres colorés et bourrés d'humour noir. Des titres plus atypiques comme Papercut Mansion, ou Sommerville sont eux aussi à prix réduit pendant quelques jours. Les amateurs de metroidvania à la sauce Lovecraft pourront aussi retrouver Sources of Madness, un jeu de plateforme horrifique au gameplay pointu. À l'inverse, si vous cherchez la détente, quelques titres comme Phogs! ou Togges pourraient bien vous interesser. En somme, il y a du beau monde une fois encore dans ces promos Steam.

Des jeux à moins de 10 €

Downhill : Lonely Mountain à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) Escape from Naraka à 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

à 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%) Firegirl à 7,19€ au lieu de 17,99€ (-60%)

à 7,19€ au lieu de 17,99€ (-60%) Industria à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) Natsuki Chronicles à 5,99e au lieu de 19,99€ (-70%)

à 5,99e au lieu de 19,99€ (-70%) Pumpkin Jack à 10,19€ au lieu de 29,99€ (-66%) - oui j’ai triché à le mettre dans cette section -

à 10,19€ au lieu de 29,99€ (-66%) - oui j’ai triché à le mettre dans cette section - Steam World Quest : Hand of Gilgamesh à 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

à 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%) Tinkertown à 8,49€ au lieu de 16,99€ (-50%)

Des petites pépites à moins de 20 €