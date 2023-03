Le coup d'envoi est lancé. Les soldes de printemps Steam ont officiellement commencé ce jeudi 16 mars 2023. Elles se tiendront jusqu'au 23 mars à 18h, heure française. Une fois n’est pas coutume, ce sont des jeux par milliers qui sont disponibles à prix cassé. Pas de jaloux, cela touche aussi bien des productions récentes, de grands classiques comme des jeux indépendants. Au programme cette année, des réductions pouvant grimper jusqu’à -96% et des remises tout aussi folles sur des productions appréciées comme récentes.

Les soldes Steam sont également l’occasion de récupérer l’intégralité de certaines licences à à petit prix grâce à des bundles à ne pas louper. A titre d’exemple, Tomb Raider Collection est à 41,27€ au lieu de 357,47€ (soit une remise de 88%). Et ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. Des titres comme Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Gotham Knights, Horizon Zero Dawn, Kena Bridge of Spirits, God of War, Sekiro et bien plus encore profitent également de très grosses réductions. Comme d’habitude, nous vous avons concocté une sélection des meilleures promos triées par tranches de prix. Elle est beaucoup plus dense qu’à l’accoutumée tant les offres sont nombreuses.

Les meilleures soldes Steam

A Plague Tale Requiem : 32,49€ au lieu de 49,99€ (-35%)

AI THE SOMNIUM FILES - nirvanA Initiative : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Annapurna Interactive Collection : 210,95€ au lieu de 469,95€ (-55%)

Assassin's Creed Bundle BUNDLE : 110,31€ au lieu de 404,88€ (-73%)

Digimon Survive : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Far Cry Bundle : 47,62€ au lieu de 239,92€ (-80%)

FIFA 23 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE : 45,59€ au lieu de 79,99€ (-43%)

Forspoken : 53,59€ au lieu de 79,99€ (-33%)

Forza Horizon 5 : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

HARVESTELLA : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

HITMAN World of Assassination : 38,49€ au lieu de 69,99€ (-45%)

Just Cause Collection BUNDLE : 41,57€ au lieu de 214,68€ (-81%)

Life is Strange: True Colors Ultimate Edition : 39,36€ au lieu de 112,97€ (-65%)

Lot DOOM - La franchise : 33,92€ au lieu de 114,94€ (-70%)

Marvel’s Spider-Man Miles Morales : 33,49€ au lieu de 49,99€ (-33%)

Marvel’s Spider-Man Remastered : 40,19€ au lieu de 59,99€ (-33%)

Monster Hunter World: Iceborne Master Edition Digital Deluxe : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Nioh 2 – The Complete Edition : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

ONE PIECE ODYSSEY : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Persona 5 Royal : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)

Planet Coaster Complete the Collection : 53,88€ au lieu de 138,88€ (-61%)

Quantic Dream Collection : 31,88€ au lieu de 79,70€ (-60%)

Sackboy A Big Adventure : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Serious Sam Complete Pack : 44,21€ au lieu de 225,99€ (-80%)

Sonic Frontiers : 40,19€ au lieu de 59,99€ (-33%)

STAR OCEAN THE DIVINE FORCE : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Tactics Ogre Reborn : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

The Callisto Protocol : 55,99€ au lieu de 79,99€ (-30%)

The Dark Pictures Anthology Season One : 58,46€ au lieu de 109,96€ (-47%)

The Walking Dead – Ultimate Steam Bundle : 61,02€ au lieu de 130,93€ (-53%)

Tomb Raider Collection : 41,27€ au lieu de 357,47€ (-88%)

Total War Saga: TROY - Ultimate Edition : 41,71€ au lieu de 104,95€ (-60%)

Total War: THREE KINGDOMS COLLECTION : 45,76€ au lieu de 126,93€ (-64%)

Total War: WARHAMMER Collection : 49,35€ au lieu de 133,93€ (-63%)

UNCHARTED Legacy of Thieves Collection : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Les jeux Steam à moins de 30€

Arkane 20th Anniversary Bundle : 20,22€ au lieu de 119,94€ (-83%)

BRAVELY DEFAULT II : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Bundle South Park The Stick of Truth + The Fractured but Whole : 20,23€ au lieu de 89,98€ (-78%)

Call of Duty Black Ops Cold War : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Call of Duty Modern Warfare : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Cyberpunk 2077 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Danganronpa 1/2/V3 : 22,17€€ au lieu de 73,97€ (-70%)

DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

DRAGON QUEST BUILDERS 2 : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

ELEX II : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Forza Horizon 4 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Ghostwire Tokyo : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

God of War : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Gotham Knights : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Grand Theft Auto San Andreas – The Definitive Edition : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Half-Life Alyx : 23,59€ au lieu de 58,99€ (-60%)

Halo Infinite (campagne) : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Mafia Trilogy : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Martha Is Dead : 20,09€ au lieu de 29,99€ (-33%)

Marvel's Guardians of the Galaxy : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Marvel's Midnight Suns : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Deluxe Edition : 25,01€ au lieu de 54,98€ (-55%)

NARUTO SHIPPUDEN Ultimate Ninja STORM Legacy : 21,35€ au lieu de 136,92€ (-84%)

NieR Replicant ver.1.22474487139… : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

No Man's Sky : 29,49€ au lieu de 58,99€ (-50%)

OCTOPATH TRAVELER : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Outer Wilds - Archaeologist Edition : 21,87€ au lieu de 36,98€ (-41%)

Persona 5 Strikers : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Rust : 26,79€ au lieu de 39,99€ (-33%)

Scorn : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Sekiro Shadows Die Twice - GOTY Edition : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Steelrising : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Syberia 20th Anniversary Bundle: 25,34€ au lieu de 95,96€ (-74%)

Tales of Arise : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

The DioField Chronicle : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

The Quarry : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Tiny Tina's Wonderlands : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Total War: THREE KINGDOMS : 20,39€ au lieu de 59,99€ (-66%)

Trials of Mana : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

TRIANGLE STRATEGY : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Two Point Campus : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

VALKYRIE ELYSIUM : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Les jeux PC à moins de 20€

Annapurna Interactive Classics : 19,27€ au lieu de 64,75€ (-70%)

Aragami 2 : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Assassin's Creed Valhalla : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Battlefield 2042 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Call of Duty Black Ops III : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Call of Duty Ghosts : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Call of Duty Modern Warfare Remastered (2017) : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Call of Duty WWII : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Chivalry 2 : 19,49€ au lieu de 38,99€ (-50%)

Crash Bandicoot 4 It’s About Time : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Days Gone : 16,49€ au lieu de 49,99€ (-67%)

DEATHLOOP : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Detroit Become Human : 19,95€ au lieu de 39,90€ (-50%)

Divinity Original Sin 2 - Definitive Edition : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

Elder Scrolls Summer Bundle : 19,77€ au lieu de 74,97€ (-74%)

Figment Bundle : 19,41€ au lieu de 44,98€ (-57%)

FINAL FANTASY XIV Endwalker - Standard Edition : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Halo The Master Chief Collection : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Horizon Zero Dawn Complete Edition : 16,49€ au lieu de 49,99€ (-67%)

HUMANKIND : 16,99€ au lieu de 49,99€ (-66%)

Jurassic World Evolution 2 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Kena Bridge of Spirits : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Kentucky Route Zero PC Edition : 16,09€ au lieu de 22,99€ (-30%)

LEGO Star Wars La Saga Skywalker : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Life is Strange Remastered : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

MONSTER HUNTER RISE : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

NieR Automata : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

OUTRIDERS : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Overcooked! All You Can Eat : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Red Dead Redemption 2 : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Resident Evil Village : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Saints Row Ultimate Franchise Pack : 15,59€ au lieu de 147,25€ (-89%)

Sea of Thieves 2023 Edition : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Sid Meier's Civilization VI Platinum Edition : 15€ au lieu de 167,91€ (-91%)

Syberia The World Before : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Tetris Effect Connected : 16,99€ au lieu de 33,99€ (-50%)

The Great Ace Attorney Chronicles : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

The Walking Dead The Telltale Definitive Series : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Trine Ultimate Collection : 17,36€ au lieu de 86,96€ (-80%)

Tropico 6 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

World War Z Aftermath : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Xbox Narrative Bundle : 17,17€ au lieu de 83,77€ (-80%)

Yakuza Like a Dragon : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Les soldes Steam à moins de 15€

Age of Empires II Definitive Edition : 13,39€ au lieu de 19,99€ (-33%)

Anno 1800 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Assassin's Creed Odyssey : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Assassin's Creed Origins : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Beyond a Steel Sky : 10,19€ au lieu de 29,99€ (-66%)

BioShock: The Collection : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Borderlands: The Handsome Collection : 13,95€ au lieu de 235,48€ (-94%)

Call of Duty Infinite Warfare : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Chernobylite Enhanced Edition : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Control Ultimate Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Dead Cells : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Dead Rising Triple Pack : 14,66€ au lieu de 58,97€ (-75%)

Divinity Original Sin - Enhanced Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

DOOM Eternal : 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%)

DRAGON BALL Z KAKAROT : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

F.I.S.T. Forged In Shadow Torch : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

FINAL FANTASY IX : 10,49€ au lieu de 20,99€ (-50%)

FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Gears 5 : 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%)

Ghostrunner : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Grand Theft Auto V : 14,98€ au lieu de 39,98€ (-63%)

GreedFall : 10,49€ au lieu de 34,99€ (-70%)

Hades : 12,25€ au lieu de 24,50€ (-50%)

Haven : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Immortals Fenyx Rising : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Inscryption : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

It Takes Two : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Just Cause 4 Reloaded : 13,63€ au lieu de 130,36€ (-90%)

Lake : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Life is Strange 2 Complete Season : 12,76€ au lieu de 31,96€ (-60%)

Mafia Definitive Edition : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Metro Saga Bundle : 13,86€ au lieu de 84,96€ (-84%)

Mortal Kombat 11 Ultimate : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Mutant Year Zero Road to Eden : 10,49€ au lieu de 34,99€ (-70%)

NBA 2K23 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Ni no Kuni II Revenant Kingdom : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

ONE PIECE PIRATE WARRIORS 4 Deluxe Edition : 11,24€ au lieu de 74,99€ (-85%)

Pack Collection Quake : 14,91€ au lieu de 54,95€ (-73%)

Pack de L'Ombre - La Terre du Milieu : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Persona 4 Arena Ultimax : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Planet Zoo : 11,24€ au lieu de 44,99€ (-75%)

Rain World : 11,02€ au lieu de 24,50€ (-55%)

Rainbow Six Bundle BUNDLE : 13,91€ au lieu de 49,95€ (-72%)

Risk of Rain 2 : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Sable : 11,24€ au lieu de 24,99€ (-55%)

SCARLET NEXUS : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition : 12,53€ au lieu de 89,96€ (-86%)

SHENMUE MULTIPACK : 14,07€ au lieu de 77,95€ (-82%)

Solasta Crown of the Magister : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

South Park The Fractured But Whole : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Spyro Reignited Trilogy : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Streets of Rage 4 : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

The Dark Pictures Anthology House of Ashes : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

The Forgotten City : 13,74€ au lieu de 24,99€ (-45%)

The Witcher Trilogy BUNDLE : 11,85€ au lieu de 57,97€ (-80%)

The Witness : 11,09€ au lieu de 36,99€ (-70%)

Wasteland 3 : 10,49€ au lieu de 41,99€ (-75%)

Watch_Dogs Bundle : 14,83€ au lieu de 89,98€ (-84%)

Wolfenstein Alt History Collection : 14,72€ au lieu de 89,96€ (-84%)

Les jeux à moins de 10€

A Plague Tale Innocence : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

ABZU : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

ACE COMBAT 7 SKIES UNKNOWN : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

Alba A Wildlife Adventure : 6,79€ au lieu de 16,99€ (-60%)

Arma 3 : 6,99€ au lieu de 27,99€ (-75%)

As Dusk Falls : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Batman - The Telltale Series : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Batman The Enemy Within - The Telltale Series : 7,49€ au lieu de 14,99€ (50%)

Batman: Arkham Collection : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Bayonetta : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Beyond Two Souls : 9,95€ au lieu de 19,90€ (-50%)

BioShock Infinite : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Borderlands 3 : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

CHRONO TRIGGER : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Cloudpunk : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

CODE VEIN : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Coffee Talk : 5,39€ au lieu de 10,79€ (-50%)

Cozy Grove : 6,24€ au lieu de 12,49€ (-50%)

Curse of the Dead Gods : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Danganronpa 2 Goodbye Despair : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Darksiders Genesis : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Darksiders III : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Dead by Daylight : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Dead Rising 3 Apocalypse Edition : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Death's Door : 9,75€ au lieu de 19,50€ (-50%)

Devil May Cry 5 : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Disco Elysium - The Final Cut : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Dishonored 2 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

DRAGON BALL FighterZ : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

DRAGON BALL XENOVERSE 2 : 7,49€ au lieu de 7,49€ (-85%)

Dying Light : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Europa Universalis IV : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

F1 22 : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

Fable Anniversary : 9,59€ au lieu de 31,99€ (-70%)

Fallout 3: Game of the Year Edition : 6,59€ au lieu de 6,59€ (-67%)

Fallout 4 : 6,59€ au lieu de 19,99€ (-67%)

FAR Changing Tides : 8,99€ au lieu de 19,99€ (-55%)

FINAL FANTASY XIII-2 : 7,99€ au lieu de 15,99€ (-50%)

Final Fantasy IV (3D Remake) : 7,24€ au lieu de 14,49€ (-50%)

FINAL FANTASY TYPE-0™ HD : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

FINAL FANTASY VII : 6,49€ au lieu de 12,99€ (-50%)

FINAL FANTASY VIII - REMASTERED : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

FINAL FANTASY XIII : 7,99€ au lieu de 15,99€ (-50%)

Frostpunk : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Furi : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Grand Theft Auto IV The Complete Edition : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Hearts of Iron IV : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Hellblade Senua's Sacrifice : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Hitman Collection BUNDLE : 7,23€ au lieu de 55,95€ (-87%)

Hollow Knight : 7,39€ au lieu de 14,79€ (-50%)

Hotline Miami Collection : 8,05€ au lieu de 53,79€ (-85%)

Hyper Light Drifter : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Injustice 2 Legendary Edition : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Killing Floor 2 : 6,99€ au lieu de 27,99€ (-75%)

Kingdom Come: Deliverance : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

L.A. Noire : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

LEGO Harry Potter Collection : 8,68€ au lieu de 39,98€ (-78%)

LIGHTNING RETURNS FINAL FANTASY XIII : 7,99€ au lieu de 15,99€ (-50%)

Lost in Random : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Mafia III Definitive Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Max Payne 3 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

METAL GEAR SOLID V THE PHANTOM PAIN : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Metro Exodus : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Middle-earth Shadow of War : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

MY HERO ONE'S JUSTICE 2 : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Neon Abyss : 6,79€ au lieu de 19,99€ (-66%)

Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Okami HD : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

One Piece Pirate Warriors 3 : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Ori The Collection : 9,88€ au lieu de 49,98€ (-80%)

Outlast Trinity BUNDLE : 5,88€ au lieu de 49,17€ (-80%)

Pillars of Eternity : 6,99€ au lieu de 27,99€ (-75%)

Planet Coaster : 9,49€ au lieu de 37,99€ (-75%)

Prey : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Prototype 2 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Quantum Break : 7,39€ au lieu de 36,99€ (-80%)

Remember Me : 5,59€ au lieu de 27,99€ (-80%)

Resident Evil 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Resident Evil 3 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Resident Evil 7 Biohazard : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Rez Infinite : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Road 96 : 6,98€ au lieu de 19,96€ (-65%)

Shenmue I & II : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

Sherlock Holmes The Devil's Daughter : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Sid Meier’s Civilization VI : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Slay the Spire : 7,13€ au lieu de 20,99€ (-66%)

Sniper Elite 4 : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Sonic Generations Collection : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

SOULCALIBUR VI : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

South Park The Stick of Truth : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Spiritfarer Edition Farewell : 7,24€ au lieu de 28,99€ (-75%)

STAR WARS Squadrons : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Street Fighter V - Champion Edition Upgrade Kit : 8,24€ au lieu de 24,99€ (-67%)

SUPERHOT : 6,89€ au lieu de 22,99€ (-70%)

Surviving Mars : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Tales of Berseria : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

TEKKEN 7 : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

The Crew 2 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

The Deus Ex Collection : 9,55€ au lieu de 88,94€ (-89%)

The Division 2 - Warlords of New York - Expansion : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

The Evil Within Bundle : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

The Forest : 9,23€ au lieu de 16,79€ (-45%)

The Messenger : 7,80€ au lieu de 19,50€ (-60%)

The Surge 2 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

The Witcher 3 Wild Hunt : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

The Wolf Among Us : 7,49€ au lieu de 14,99€€ (-50%)

Thief Collection : 5,46€ au lieu de 53,93€ (-90%)

Thronebreaker The Witcher Tales : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Tom Clancy's Splinter Cell Elite Echelon Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Trek to Yomi : 9,75€ au lieu de 19,50€ (-50%)

Trine 4 The Nightmare Prince : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Two Point Hospital : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Unravel Yarny Bundle : 7,48€ au lieu de 39,98€ (-81%)

Valve Complete Pack : 6€ au lieu de 133,70€ (-96%)

Vampyr : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Warhammer 40,000 Inquisitor - Martyr : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Warhammer Vermintide 2 : 5,59€ au lieu de 27,99€ (-80%)

Watch_Dogs : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

We Happy Few : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Yakuza 6 The Song of Life : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Zero Escape The Nonary Games : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Les jeux Steam à moins de 5€