Alors que la tendance est à la flambée des prix, les soldes d'été sont l'occasion de faire de très belles affaires sur Steam alors la plateforme casse les tarifs d'une grosse partie de son catalogue.

Tandis que le thermomètre s'affole pour accompagner le début de l'été et que la crise des composants fait en sorte que tout matériel les utilisant augmente à des prix indécents, Steam maintient la tradition de tenir des soldes d'été. Jusqu'au 9 juillet 2026 à 19 heures, il est donc possible de se faire possible avec des tonnes de jeux jusqu'à -95%, faisant tomber leur prix jusqu'à moins de 2€et même au-delà. Dans un tel climat où tout flambe, il n'y a comme dit le dicton pas de petites économies.

Une petite sélection maison des meilleures offres à saisir à l'occasion des soldes d'été de Steam

Compte tenu du caractère gargantuesque du catalogue Steam, nous avons sélectionné une petite vingtaine d'offres qui selon nous valent très largement le détour dans le cadre de ces soldes d'été, afin de vous aider quelque peu dans votre curation des promotions les plus intéressantes.

Les jeux à moins de 2€

Barony à 1,95€ au lieu de 19,50€ (-90%)

à 1,95€ au lieu de 19,50€ (-90%) Bendy and the Dark Revival à 1,89€ au lieu de 18,99€ (-90%)

à 1,89€ au lieu de 18,99€ (-90%) Carrion à 1,95€ au lieu de 19,50€ (-90%)

à 1,95€ au lieu de 19,50€ (-90%) Dishonored à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%) Don't Starve Together à 1,49€ au lieu de 14,99€

à 1,49€ au lieu de 14,99€ Dragon Ball Xenoverse 2 à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%) Hotline Miami à 0,97€ au lieu de 9,75€ (-90%)

à 0,97€ au lieu de 9,75€ (-90%) Left 4 Dead 2 à 1,95€ au lieu de 9,75€ (-80%)

à 1,95€ au lieu de 9,75€ (-80%) Metro 2033 Redux à 0,59€ au lieu de 11,99€ (-95%)

D'énormes promos à ne pas rater en ce moment sur Steam

A Plague Tale Innocence à 3,79€ au lieu de 37,99€ (-90%)

à 3,79€ au lieu de 37,99€ (-90%) Batman Arkham Knight à 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

à 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%) Dead Island 2 à 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

à 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%) Dead Space à 5,09€ au lieu de 50,99€(-90%)

à 5,09€ au lieu de 50,99€(-90%) Ghostwire Tokyo à 4,97€ au lieu de 49,79€ (-90%)

à 4,97€ au lieu de 49,79€ (-90%) Hitman World of Assassination à 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

à 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%) Rain World à 2,37€ au lieu de 23,79€

à 2,37€ au lieu de 23,79€ The Witcher 3 à 2,99€ au lieu de 29,99€(-90%)

à 2,99€ au lieu de 29,99€(-90%) Watch Dogs 2 à 2,99€ au lieu de 59,99€ (-95%)

à 2,99€ au lieu de 59,99€ (-95%) Wreckfest à 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

Source : Site officiel de Steam