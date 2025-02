Comme tous les mardis, c'est le moment d'une piqûre de rappel sur le jeu gratuit Epic Games Store de la semaine. Il s'agit d'Undying, une production indépendante du studio chinois Vanimals, où l'on incarne Anling, une mère de famille qui s'apprête à devenir un zombie après une morsure et qui va devoir apprendre son fils à se débrouiller avant qu'elle ne se transforme définitivement. Vous avez jusqu'à ce jeudi 6 février à 16h59 pour l'obtenir. Du côté de Steam, il y a aussi de nouvelles choses à récupérer gratuitement, dont un jeu gratuit apprécié à garder à vie et des cadeaux inédits.

Un jeu gratuit pour créer vos jeux sur Steam

Plusieurs jeux gratuits sont encore disponibles sur Steam même si l'offre a commencé depuis quelques jours maintenant. Dans le même temps, le studio Gotcha Gotcha Games a décidé à son tour de gâter les joueuses et joueurs avec la possibilité de télécharger gratuitement RPG Maker VX Ace, et de le garder à vie. Alors qu'il y a souvent une date et un horaire limite pour récupérer les jeux offerts, ici, c'est jusqu'à épuisement des stocks, ce qui veut dire que ça peut se terminer à tout moment.

RPG Maker VX Ace va au-delà du simple jeu étant donné que c'est un outil qui vous permet de créer votre propre RPG, sans même avoir besoin d'être calé dans le domaine. Cette version, comme les autres, est en effet réputée pour sa simplicité d'utilisation. « RPG Maker VX ACE apporte des améliorations à tous les aspects de la création de RPG, ce qui fait de lui non seulement le dernier, mais aussi le plus complet dans la série des RPG Maker ». En termes de fonctionnalités, RPG Maker VX ACE contient un éditeur de carte, une base de données de personnages, compétences et ennemis personnalisable, ainsi que tout un tas d'options. Si le défi ne vous fait pas peur, cette expérience est téléchargeable gratuitement en vous rendant sur la page Steam.

De nouveaux cadeaux pour le Festival du jeu incrémental

En plus d'offrir RPG Maker VX Ace, Steam organise plusieurs festivals dont le RPG Maker Festival 2025 qui dure jusqu'au 10 février. Durant cette période, il y a des nouvelles sorties et des réductions sur des jeux créés grâce à cet outil. Mais il y a également un autre événement en cours, le Festival du jeu incrémental. « Le festival du jeu incrémental de Steam, c'est dès maintenant et jusqu'au 10 février. Faites le plein de remises et de démos sur des milliers de jeux incrémentaux qui se jouent (presque) sans intervention humaine ». Vous trouverez ainsi de nombreuses remises sur des jeux indés dont certains avec des évaluations extrêmement positives.

À cette occasion, Steam a aussi quelques petits cadeaux avec un avatar animé « Trop-plein de ressources » ou encore des cadres d'avatar « Collecte automatique » et « Revenu passif ». Ils sont 100% gratuits alors qu'en temps normal, il faudrait utiliser vos points Steam pour les acquérir. Rendez-vous sur cette page pour si vous les voulez.

