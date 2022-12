La tendance est aux rétrospectives. Depuis que Spotify a lancé le mouvement, tout le monde s’y est mis, même les plus grands éditeurs de jeux vidéo. C’est devenu un événement incontournable de fin d’année pour les joueurs PlayStation, Nintendo et c’est désormais au tour de Steam de s’y mettre.

Au tour de Valve de se lancer dans sa course aux récap. Comme ses concurrents, Steam propose désormais aux joueurs de découvrir leurs moments forts de l’année 2022 avec un bilan de ces 12 derniers mois. L’occasion de découvrir quels ont été les jeux sur lesquels vous avez passé le plus de temps, les genres que vous avez préféré et même le nombre de sessions individuelles pour chaque titre. Petit bonus si vous possédez un Steam Deck, vous aurez votre propre rétrospective pour la console.

Pour obtenir votre récap Steam de 2022 rien de plus simple. Il vous suffit simplement de vous rendre sur cette page et de vous connecter avec votre compte. A partir de là, vous aurez accès à votre bilan complet. Il est évidemment possible de partager facilement ses statistiques personnelles avec ses amis sur les réseaux sociaux grâce à un bouton de partage dédié en haut de la page qui va générer plusieurs images prêtes à l’usage. Valve en profite également pour révéler quelques-uns des jeux les plus populaires de l’année sur la plateforme comme Elden Ring ou encore Vampire Survivors.

Notez que ce Bilan Steam ne prend en compte que les données enregistrées entre le 1er janvier et 14 décembre 2022 et qu'il n'inclut pas le temps de jeu en mode hors ligne. Il est donc possible que votre rétrospective soit un peu faussée si vous utilisez ce mode pour par exemple éviter d'être perturbé par les messages de vos amis.