Tandis que Crimson Desert et Resident Evil Requiem ont connu un lancement proprement explosif, en partie sur PC via Steam, un autre titre particulièrement attendu et tout fraîchement sorti, mais de son côté en accès anticipé, a totalement surclassé le jeu de Pearl Abyss. C'est en tout cas ce que l'on peut retirer d'une récente analyse une semaine après le lancement d'un titre qui a fait des vagues à plus d'un égard.

Un nouveau raz-de-marée s'abat sur Steam après d'autres fulgurants succès de 2026

Malgré les nombreux efforts de concurrents comme l'Epic Games Store via notamment des accords d'exclusivité sur le papier plus avantageux, Steam reste LA plateforme dominante sur PC que peu d'éditeurs osent esquiver. Tel a été le cas pour le controversé éditeur coréen KRAFTON, qui a visiblement détrôné son confrère Pearl Abyss ou encore Capcom avec Resident Evil Requiem pour le titre du « jeu s'étant le plus rapidement vendu en 2026 » sur la plateforme de Valve une semaine après son lancement, d'après Rhys Eliott, directeur des analyses du marché chez Alinea Analytics.

L'analyste a en effet démontré que le très attendu Subnautica 2, qui fait l'objet d'une vive polémique vis-à-vis de conditions d'utilisation comportant des clauses particulièrement abusives, aurait en effet connu un véritable raz-de-marée sur Steam. Une semaine après son lancement en accès anticipé, pour l'heure uniquement sur PC et Xbox Series, le titre développé par Unknown Worlds aurait en effet déjà atteint les 4,1 millions de copies vendues, dont 4 millions rien que sur Steam, ce qui laisse donc seulement 100 000 copies sur les consoles de Microsoft.

Via le graphique ci-dessous, on remarque en effet que Subnautica 2 survole complètement d'autres best-sellers de Steam sur une période de cinq jours après leur lancement comme Slay the Spire 2 (3 millions de vente 5 jours après sa sortie), Resident Evil Requiem (2 millions) et Crimson Desert (1 million). Et ce alors que le titre d'Unknown Worlds est encore en early access, avec de grosses controverses qui entachent quelque peu le tsunami que représente sa sortie.

Crédits : Alinea Analytics

Source : Alinea Analytics