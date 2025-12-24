Steam continue de gâter les joueurs à l’approche de Noël, mais toutes les offres ne durent pas aussi longtemps. Le 25 décembre, seuls quelques jeux seront encore disponibles gratuitement.

À l’approche de Noël, Steam propose encore quelques jeux gratuits à récupérer, mais attention, toutes les offres ont un temps limité. Si vous voulez être sûr de ne rien rater le 25 décembre, deux jeux sont concernés. Vous avez donc encore quelques heures devant vous.

Rat Quest, un jeu gratuit Steam sympa

Premier jeu gratuit pendant encore quelques temps sur Steam : Rat Quest. Derrière son apparence très simple, Rat Quest cache un jeu de plateforme exigeant, pensé pour les amateurs de défis. Vous y incarnez un petit rongeur en quête de fromage, dans des niveaux courts mais particulièrement punitifs. Le pixel art volontairement brut peut surprendre au premier regard, mais il sert surtout un gameplay précis, basé sur le timing et la mémorisation.

Ce qui fait la force de ce jeu gratuit Steam, c’est justement ce contraste entre son look accessible et sa difficulté bien réelle. Chaque erreur se paie cash, et la progression demande patience et persévérance. Le jeu est gratuit jusqu’au 25 décembre à 10h, ce qui en fait une récupération à ne surtout pas remettre à plus tard si vous aimez les expériences rétro et nerveuses.

The Deed Dynasty aussi gratuit

The Deed Dynasty sur Steam propose une expérience très différente. Ici, pas de plateformes ni d’action frénétique, mais une enquête psychologique à l’ambiance sombre et oppressante. Le principe est original, après avoir commis un meurtre, vous devez convaincre les autorités de votre innocence en manipulant les événements et les dialogues.

Avec son pixel art gothique et son système de choix aux conséquences multiples, le jeu mise avant tout sur la réflexion et la rejouabilité. Très bien noté sur Steam, il s’adresse aux joueurs qui aiment les récits interactifs et les mécaniques narratives intelligentes. L’offre est valable jusqu’au 25 décembre à 19h, ce qui laisse un peu plus de marge, mais pas de raison d’attendre. Un petit clic, zéro dépense, et deux expériences très différentes à découvrir pendant les fêtes. Autant en profiter.

© GrabTheGames, WhisperGames /

Pilgrim Adventures.

Source : Steam