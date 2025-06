Si vous êtes passé à côté ces derniers jours, voici un petit rappel qui pourrait vous intéresser. Steam offre actuellement un jeu indé à garder à vie, sans conditions, mais il ne vous reste plus que quelques heures pour le récupérer gratuitement. C’est simple, rapide, et franchement, ça vaut le coup d’œil.

Un jeu gratuit sur Steam mais il faut faire vite

Le jeu en question, c’est Next Jump Shmup Tactics, un titre indépendant signé Post Mortem Pixels, déjà connu pour Talk to Strangers ou Takara Cards. Il s’agit d’un shoot 'em up en pixel art, mais pas tout à fait comme les autres. Ici, pas de réflexes surhumains à la seconde : ce jeu sur Steam adopte une approche tactique au tour par tour, un peu à la manière de Final Fantasy Tactics, avec une touche d’humour et des combats dans l’espace. Le studio ne cache d'ailleurs pas son inspiration à ce niveau.

Dans ce jeu, vous prenez le contrôle d’un petit équipage de vaisseau spatial lancé dans une guerre intergalactique contre des dragons. Oui, des dragons. Leur objectif ? Voler vos élixirs, évidemment. Chaque partie se déroule dans des niveaux générés de façon procédurale, pour garantir une expérience différente à chaque essai. C’est court, rapide à prendre en main, mais bien plus profond qu’il n’y paraît. Et si vous aimez les expériences qui sortent un peu du lot, vous devriez accrocher. Une bonne pioche sur Steam.

Comment récupérer le jeu gratuitement ?

Pas besoin d’abonnement ni de manipulations compliquées sur Steam. Au grand maximum, cela vous prendra moins de cinq minutes, montre en main, pour profiter de cette petite pépite. Elle est pas belle, la vie ? Il suffit de…:

Vous connecter à votre compte Steam Se rendre sur la page dans le bouton ci-dessus L’ajouter à votre bibliothèque

Et c’est tout. Le jeu sera ensuite lié à votre compte à vie, comme si vous l’aviez acheté. Mais attention, l’offre se termine le 1er juillet à 19h. Après ça, il repassera payant. Ce serait vraiment dommage de passer à côté, même si ce n’est que pour y jouer quelques heures.

Source : Steam