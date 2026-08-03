Tous les weekend, ou presque, Steam propose à tous ses utilisateurs d’élargir leurs horizons en mettant à disposition plusieurs jeux gratuits éphémères. Le temps d’un weekend, les joueurs ont alors accès aux versions complètes des titres concernés, alors jouables dans leur intégralité et sans restriction de contenu, hormis d’éventuels DLC payants. Une initiative qui s’étend jusqu’au lundi soir. Il est donc l’heure de votre piqûre de rappel hebdomadaire, les quatre derniers jeux gratuits Steam redeviendront définitivement payants dès le 3 août à 19h. En voici la liste et une présentation détaillée.

WWE 2K26 : dernier jeu de catch de la licence emblématique.

: dernier jeu de catch de la licence emblématique. Reaper Actual : FPS d'extraction en monde ouvert en accès anticipé.

: FPS d'extraction en monde ouvert en accès anticipé. Tower Dominion : jeu de tower defense couplé à des mécaniques de roguelite.

: jeu de tower defense couplé à des mécaniques de roguelite. Necesse : RPG en monde ouvert et en sandbox en pixelart.

WWE 2K26 encore gratuit sur Steam

Quelques jeux ont essayé de l’affronter sur le ring, mais le combat était perdu d’avance. WWE 2K reste incontestablement le meilleur jeu de catch sur le marché, faute de véritable alternative. Le dernier volet a tenté de concilier au mieux spectacle et simulation, tout en faisant légèrement évoluer la franchise avec un gameplay peaufiné et des animations qui ont gagné en naturel, notamment. Cet essai gratuit Steam vous permettra d’ailleurs de tester les nouveautés de la Saison 4 du Ringside Pass et ses nombreux ajustements.

Reaper Actual, pour les fans de The Division et Escape from Tarkov

Changement de registre avec le second jeu gratuit Steam encore disponible. Celui-ci parlera à ceux qui sont friands d’expériences comme Escape from Tarkov, DayZ ou même The Division. Reaper Actual reprend presque à la lettre tous les codes du genre avec monde ouvert où plusieurs centaines de joueurs évoluent simultanément, des missions PvE, des combats en PvP et bien plus encore. Un jeu gratuit Steam qui a encore beaucoup de chemin à faire jusqu’à la sortie de sa version 1.0. Son lancement en accès anticipé en mai dernier a en effet été particulièrement contrasté. Les récentes mises à jour ont cependant bien amélioré les performances et d’autres problèmes pressants soulignés par la communauté. Vous pouvez donc vous faire votre avis gratuitement jusqu’au 3 août à 19h.

Tower Dominion gratuit sur Steam

Tout aussi confidentiel, ce troisième jeu gratuit Steam est bien plus apprécié dans son genre. Tower Dominion marie en effet tower defense et roguelite dans une aventure vous amenant à lutter contre une invasion extraterrestre en construisant progressivement le champ de bataille par vous-même via des tuiles aléatoires. Grâce à plus de 30 commandants et plusieurs factions et autres améliorations, le but sera donc de repousser des vagues d’ennemis toujours plus retorses. Une proposition qui a manifestement fait son effet, comme en attestent ses 86% d'évaluations positives sur la plateforme.

Necesse, un RPG en sandbox apprécié gratuit en ce moment

On termine avec le jeu gratuit Steam le plus apprécié de cette sélection. A la croisée de Terraria et Core Keeper, ce RPG mêle sandbox, gestion de colonie et monde ouvert infini généré procéduralement. Necesse propose tout un tas d’activités, allant de l’agriculture, à l’exploration en passant par la gestion des habitants du village, l’une de ses grandes particularités. A cela s'ajoutent désormais des romances, et des courses en auto-tamponneuses grâce à sa récente mise à jour, à découvrir gratuitement sur Steam jusqu’au 3 août à 19h.