Cette fois, c'est vraiment une grosse fête pour ce week-end, puisque Steam permet de profiter non pas d’un, non pas de deux, non pas de trois, mais de quatre jeux gratuits ! Et ils sont tous excellents.

C’est assez rare pour être signalé, et encore plus pour être célébré : Steam sort le grand jeu ce week-end. Pas une petite promo planquée, pas un simple week-end gratuit comme on en voit tous les mois, non. Cette fois, la plateforme de Valve nous gâte comme rarement. Quatre jeux. Quatre titres complets. Tous jouables gratuitement pendant plusieurs jours jusqu'au 17 juillet à 19h00. Une fois dans votre bibliothèque, c'est à vie.

De la stratégie médiévale sur Steam avec Field of Glory II: Medieval

En effet, si vous avez toujours rêvé de revivre les grandes batailles du Moyen Âge sans quitter votre fauteuil, Field of Glory II: Medieval est fait pour vous. Ce wargame tactique au tour par tour vous plonge dans les conflits les plus brutaux de l’histoire médiévale, avec une précision historique impressionnante. Disponible gratuitement ce week-end sur Steam, il propose des dizaines d’armées différentes, un système de moral réaliste et une profondeur stratégique rarement atteinte. Pas d’animations tape-à-l’œil, ici c’est la rigueur et la planification qui priment. Steam offre ainsi une belle opportunité aux amateurs de stratégie pure, qui veulent s’essayer à un titre habituellement réservé aux passionnés du genre. On s'éloigne un peu d'un Total War.

L’art de la guerre version fantasy avec Fantasy General 2

Steam nous propose aussi de basculer dans le fantastique avec Fantasy General 2, une pépite tactique qui marie habilement combats au tour par tour et univers heroic fantasy. Vous y dirigez une armée de créatures magiques, de guerriers tribaux et de mages, dans une campagne riche en choix narratifs et en affrontements variés. Grâce à Steam, le jeu est accessible gratuitement pendant plusieurs jours, l’occasion parfaite de découvrir ses subtilités sans se ruiner. Que vous soyez un stratège confirmé ou simplement amateur d’univers fantastiques, Fantasy General 2 mérite largement un détour ce week-end.

Caribbean Crashers, du chaos, de la castagne et des pirates sur Steam

Changement d’ambiance avec Caribbean Crashers, un petit jeu de stratégie en temps réel qui sent bon la poudre noire et les embruns. Sur Steam, ce titre atypique vous met aux commandes d’un navire pirate en pleine bataille, où chaque tir de canon doit être soigneusement calculé. Loin du chaos bourrin d’un beat’em up, ici tout repose sur l’angle, la puissance et le timing. L’objectif ? Couler l’adversaire avant qu’il ne vous envoie par le fond, le tout dans un univers pixel art plein de charme. Steam propose ce jeu gratuitement le temps d’un week-end, et il mérite d’être découvert pour son gameplay simple mais efficace. Une petite perle accessible, parfaite pour des sessions rapides entre deux jeux plus costauds.

Battlestar Galactica Deadlock, la guerre dans l’espace, avec classe et tension

Enfin, Steam termine en beauté avec Battlestar Galactica Deadlock, un jeu de stratégie spatiale qui ravira les amateurs de science-fiction et les fans de la série culte. Ce titre vous place à la tête de la flotte coloniale, en pleine guerre contre les Cylons, avec des batailles spectaculaires en 3D et une gestion tactique poussée. Jouable gratuitement dès maintenant sur Steam, il offre une immersion totale grâce à sa mise en scène sobre mais efficace. Et aussi une bande-son inspirée de la série. Encore une fois, Steam nous surprend en mettant en avant un jeu de niche mais d’une grande qualité, souvent sous-estimé.

Source : Steam