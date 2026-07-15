Les promos estivales font rage pour les jeux PC sur Steam et PS5 via le PS Store. En jetant un coup d'œil à la sélection, l'un des bons plans vaut sacrément le coup, moins de 5 € pour plusieurs dizaines voire centaines d'heures de jeu.

En ce moment sur Steam et le PS Store, des milliers de jeux sont en promotion. Les soldes d'été sur PS5 vont permettre aux joueurs de faire des économies durant quelques semaines, tandis que les joueurs PC feront le plein sur Steam. Sur les deux plateformes, il y a Planet Zoo à 4,99€ sur PS5, 2,24€ sur Steam. Une bouchée de pain pour un jeu qui pourrait bien vous garder scotché à votre écran des centaines d'heures, pour peu que vous adoptiez le concept et surtout, même en version complète, il est enfin à prix attractif sur console.

Planet Zoo est un régal que ce soit sur Steam ou sur PS5

Je fais partie de ceux qui adorent les jeux créatifs. Qu'on me donne un éditeur de personnages, la possibilité de retaper des maisons numériques, de créer des univers entiers, une ville ou un parc, j'adore. Planet Zoo coche toutes les cases, et c'est le genre de jeu auquel on a vite fait d'offrir des dizaines voire des centaines d'heures sans s'en rendre compte. Un jeu de gestion et de construction léché, généreux et qui nous ramène à l'enfance, lorsqu'on se rêvait vétérinaire ou à travailler avec les animaux pour ne pas copier les copains astronautes et pompiers. Planet Zoo est sorti sur Steam fin 2019 avant d'atterrir sur PS5 et Xbox Series fin 2024 dans une version que l'on aurait aimé complète et non pas accompagnée par une armée de DLC, pourtant disponible depuis un moment sur PC.

Qu'à cela ne tienne, en profitant des promotions actuelles, Planet Zoo et ses DLC sont abordables. Qu'on se le dise, de toute manière le jeu principal se suffit à lui-même. Des dizaines d'espèces d'animaux fidèlement modélisées, des milliers d'objets de personnalisation, des outils de création ultra puissants… au fil des années, entre les DLC payants, de nombreuses mises à jour gratuites sont venues se faufiler. Toutes sont comprises dans la version console de Planet Zoo. On y retrouve de nouvelles mécaniques de jeu, des animaux, une quantité folle d'ajouts divers et variés, etc. La liste est très longue.

Les possibilité créatives sont nombreuses.

Un jeu addictif, passionnant, reposant et que l'on aime contempler

Grâce à cela, vous pourrez créer votre propre zoo de A à Z, veiller à ce qu'il soit rentable évidemment, mais surtout que les animaux s'y sentent merveilleusement bien en construisant des habitats optimisés selon leurs préférences.

Planet Zoo est à la fois passionnant à jouer que plaisant à contempler. Regarder gambader les animaux a quelque chose de relaxant, d'autant que la modélisation est sublime et les animations criantes de naturel. Même sur PS5 le jeu est superbe. La version console n'a rien à envier au PC de toute façon. Le gameplay est accessible, les contrôles à la manette sont bien fichus, on prendra vite le pli. Reste qu'en termes de personnalisation pure, on se retrouvera avec une limitation de mémoire que l'on ne pourra pas dépasser pour ne pas surcharger la machine. Mais avant d'en arriver là, vous aurez déjà construit votre propre Pairi Daiza. C'est le plus beau Zoo d'Europe, en Belgique, on pose ça là.

Non, vraiment Planet Zoo est un vrai coup de cœur, et sa suite arrive cette année si tout va bien. Un Planet Zoo 2 extrêmement prometteur avec des nouveautés très attendues comme les volières et les aquariums. Des composantes certainement héritées du travail effectué sur la licence Jurassic World Evolution. Mais d'ici à ce qu'il sorte en octobre prochain, jetez donc un œil à son grand frère sur PC ou sur console, et revenez me dire qu'il n'est pas addictif.