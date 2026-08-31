Avis aux joueurs Steam, vous n'avez plus que quelques heures pour profiter de ce jeu gratuitement avant qu'il ne redevienne payant. Un titre très apprécié tiré d'une licence extrêmement populaire sur la plateforme.

Steam termine aujourd'hui son week-end gratuit sur PixArk, un jeu de survie en voxel tiré de l'univers d'ARK Survival Evolved. Le jeu reste gratuit pour quelques heures jusqu'à ce lundi 31 août 2026 à 19h00, et si l'expérience vous plaît, il est toujours temps de profiter de la grosse promotion du moment.

PixArk est gratuit sur Steam, mais il ne reste que quelques heures

C'est donc votre dernière chance pour jouer gratuitement à PixArk sur Steam puisque tout s'arrête ce lundi 31 août 2026 à 19h00 pétantes. Durant cette période, le jeu est également en promo à 4,99 € au lieu de 19,99 €. En prime, plusieurs de ses DLC sont eux aussi proposés gratuitement tandis qu'une nouvelle, payante cette fois, vient tout juste de voir le jour.

Le jeu gratuit sur Steam jusqu'au 31 août 2026 à 19h00

PixARK : un survival-craft en voxel où l'on apprivoise des dinosaures

(DLC) PixARK Skyward Expansion Pack : une extension gratuite qui ajoute des îles volantes à explorer.

(DLC) PixARK Wonder in Water Expansion Pack : une autre extension offerte, tournée vers les fonds marins.

PixArk, quand ARK rencontre Minecraft

PixArk est un survival-craft dispo depuis 2019, développé par le même studio derrière la licence ARK. Le principe reprend également la formule : on récolte, on construit sa base et son équipement, on apprivoise des créatures, etc. La différence majeure finalement, c'est que le jeu est entièrement en voxel et change ainsi complètement de direction artistique.

PixArk est également au moins aussi généreux que son grand frère avec plus de 100 créatures à dompter, des dizaines d'environnements différents, des cartes générées procéduralement à l'infini, et des quêtes elles aussi générées aléatoirement. On retrouve aussi tout un arbre de compétences pour s'améliorer et débloquer des nouveautés. Un jeu plutôt apprécié sur Steam puisque les notes globales sont relativement positives. Il est par ailleurs assez populaire pour avoir le droit à un nouveau DLC qui ajoute de nouveaux biomes, des créatures et des quêtes inédites.