Si des services comme le PS Plus et le Xbox Game Pass restent une véritable bénédiction pour les joueurs, qui peuvent alors découvrir une quantité phénoménale de jeux à moindre coût, rien ne vaut une plateforme comme Steam en termes d’expérience utilisateur. Car au-delà de ses nombreux week-ends de jeux gratuits, la plateforme de Valve est aussi et surtout largement réputée pour ses promotions très agressives, qui permettent régulièrement d’obtenir d’excellents jeux à prix cassés. Et en ce moment, Hitman et l’Agent 47 sont à l’honneur.

Les jeux Hitman proposés à prix cassé sur Steam

Bien installée dans le paysage vidéoludique depuis deux bonnes décennies maintenant, Hitman reste aujourd’hui sans aucun doute l’un des derniers représentants majeurs de l’infiltration encore en place. Il faut dire aussi que depuis le reboot initié par IO Interactive en 2016, la franchise a largement pris du galon, au point d’imposer la trilogie World of Assassination comme l’un des jeux services les plus solides et prolifiques du marché. Pour autant, les anciens épisodes ne déméritent évidemment pas, et bénéficient même d’un beau coup de projecteur sur Steam.

Car pour ceux qui le souhaitent, l’un des opus les plus importants de la franchise, Hitman Absolution, peut aujourd’hui être récupéré pour la modique somme de 1.99€. Un prix donné, donc, pour le titre qui a non seulement contribué à réinventer le fonctionnement des codes de la série, mais qui est aussi à l’origine du reboot qui a suivi quelques années plus tard. Attention toutefois, Steam annonce que cette promotion ne durera que jusqu’au 12 mars prochain. Si vous souhaitez en profiter, il vaut donc mieux ne pas traîner.

© IO Interactive

Et si jamais vous souhaitez aller encore plus loin, vous pouvez même vous tourner vers l’un des bundles proposés par la plateforme, eux aussi affichés à prix cassé. Par exemple, pour 2.07€, vous pouvez obtenir l’Essential Collection d’Hitman comprenant les épisodes Blood Money et Absolution, tandis que le bundle Collection vous donnera quant à lui accès à Tueur à gages, Silent Assassin, Blood Money, Absolution et Contracts pour la somme de 3.59€ seulement. De quoi patienter comme il se doit en attendant l’arrivée de 007 First Light, donc.

Source : Steam