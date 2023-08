Steam aime faire des promotions et casser les prix de très nombreux jeux à chaque fois. Bien que sa politique de prix changera prochainement, la plateforme reste encore incontournable dans son genre. Impossible pour un joueur PC de passer à côté de ses offres spéciales et de ses prix très attractifs. Encore une fois, la semaine démarre avec de très nombreux jeux en promotion.

Deux grosses licences en promo sur Steam à moins de 5€

Les grosses soldes d’été sont déjà loin, mais Steam continue de fracasser les prix de centaines de jeux. Des titres de tout genre, tout type et tous les calibres qui puissent exister. Du AAA en passant par le jeu indépendant, il y a de quoi faire. Parmi ces jeux, on trouve deux grosses licences bien connues des joueurs PC et dont la plupart des jeux sont vendus sous la barre des 5€.

Ces franchises, ce sont S.T.A.L.K.E.R (ou Stalker) et Metro, des FPS développés par des studios ukrainiens et qui ont tous su se faire un nom dans l’industrie. C’est d’ailleurs à l'occasion de soldes ciblées sur les productions ukrainiennes que l’on retrouve les titres de ces deux excellentes licences.

S.T.A.L.K.E.R, des FPS qui mélangent survie et surnaturel

S.T.A.L.K.E.R est une licence de FPS axée sur la survie, le RPG avec parfois un zeste de survival horror fantastique. Les jeux nous embarquent dans la zone dévastée de Tchernobyl où rôdent désormais des créatures étranges et où des habitants tentent encore de survivre. Ces FPS, tous reconnus comme excellents, sont actuellement à moins de 5€ sur Steam. Et dans la mesure où S.T.A.L.K.E.R 2 arrivera prochainement, c’est le moment ou jamais de se faire une petite piqûre de rappel. Les jeux S.T.A.L.K.E.R sont en promo jusqu'au 24 aout.

S.T.A.L.K.E.R : Call of Pripyat

Metro, une licence fantastique qui a le soucis du détail

Metro, quant à elle, est une trilogie de jeux bien plus récente. Elle nous raconte comment l’humanité arrive à survivre enfermée dans les métros de Moscou après un cataclysme ayant réveillé des entités démoniaques. La surface de la planète est devenue un véritable no man’s land irrespirable et bourré de démons. Les survivants n’ont donc plus d'autre choix que de vivre sous terre pour se mettre en sécurité. Du moins, c’est ce qu’ils pensent tous.

La série Metro, primée et très appréciée, a donc eu le droit à trois épisodes. Les deux premiers, Metro 2033 Redux et Metro Last Night Redux, ont subi un petit lifting après leur sortie et sont ici cédés pour moins de 5€ tandis que le dernier, Metro Exodus, bien plus récent, est un poil au-dessus. Oui, on sait, on triche un peu, mais pour quelques centimes, on a le droit. Les jeux Metro sont en promo jusqu'au 28 aout.

Metro 2033 Redux à 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

à 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%) Metro: Last Night Redux à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%) Metro Exodus à 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Que ce soit S.T.A.L.K.E.R ou Metro, les deux licences sont hautement recommandables si vous aimez les FPS atypiques avec de vraies histoires et un souci du détail à tous les instants. Si vous avez encore un peu de place dans votre agenda, c’est le moment de vous faire plaisir. Notez par ailleurs que Steam casse également les prix de nombreux autres jeux développés par des studios ukrainiens, et si ces derniers sont moins connus que les deux licences citées plus haut, ils ne déméritent pas pour autant. Rendez-vous sur la page des promotions Steam pour en profiter.