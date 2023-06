L’été arrive et il fait déjà très chaud. La période idéale pour profiter un peu du soleil, mais beaucoup de joueurs aiment aussi rester au frais chez eux. Ça tombe bien, Steam casse les prix de nombreux jeux, dont de véritables pépites jouables occasionnellement. Parfait pour de petites sessions entre deux bains de soleil histoire de faire baisser la température. Ce n’est pas encore les grosses soldes d’été, mais on trouve tout de même des jeux en dessous des 4€, certains sont même vendus moins de 2€ ! C’est cadeaux à ce prix-là.

Des pépites en promo sur Steam

Comme d’habitude, le focus est mis sur un éditeur, aujourd’hui, c’est de l’indé et pas des moindres puisque c’est Devolver Digital qui est mis en avant. L’occasion de fêter le récent Devolver Digital Direct totalement déjanté qui a été diffusé le 8 juin dernier, peu après la grosse soirée du Summer Game Fest 2023. Les meilleurs jeux de l’éditeur se retrouvent donc tous en promotions à prix cassés. Le cultissime Hotline Miami se retrouve par exemple à moins de 2€ quand Pikuniku, Ape Out ou encore et Sludge Life sont affichés à moins de 4€. Enfin, les très récents Cult of the Lamb et Terra Nil sont eux aussi en promotion.

Hotline Miami à 1,95€ au lieu de 9,75€(-80%)

à 1,95€ au lieu de 9,75€(-80%) Pikuniku à 3,19€ au lieu de 12,75€ (-75€)

à 3,19€ au lieu de 12,75€ (-75€) Ape Out à 3,69€ au lieu de 14,75€ (-75%)

à 3,69€ au lieu de 14,75€ (-75%) Sludge Life à 3,69€ au lieu de 14,79€ (-75%)

à 3,69€ au lieu de 14,79€ (-75%) My Friend Pedro à 4,87€ au lieu de 19,50€ (-75%)

à 4,87€ au lieu de 19,50€ (-75%) Enter the Gungeon à 5,91€ au lieu de 14,75€ (-60%)

à 5,91€ au lieu de 14,75€ (-60%) Death’s Door à 9,75€ au lieu de 19,50€ (-50%)

à 9,75€ au lieu de 19,50€ (-50%) Cult of the Lamb à 16,09€ au lieu de 22,99€ (-30%)

à 16,09€ au lieu de 22,99€ (-30%) Terra Nil à 19,99€ au lieu de 24,99€ (-20%)

Des démos à ne pas louper !

En plus de ces grosses promos, Devolver Digital a mis en ligne des démos pour deux de ces prochains jeux. Vous pouvez dès aujourd’hui profiter d’un peu de Wizard with a Gun, un jeu de survie teinté de shooter coopératif où l’on incarne des mage équipé de fusil. Pourquoi s’ennuyer à jeter des sorts si l’on peut directement tirer dans le tas ? Doté d’une direction artistique atypique, Wizard with a Gun est l’une des prochaines sensations de l’éditeur.

Ensuite, vous pouvez tester Sludge Life 2, la suite du jeu éponyme qui est quant à lui en promotion. Une simulation de vandalisme grotesque et drôle à souhait qui se moque joyeusement de la vie. Ces deux démos sont à retrouver sur Steam via les pages magasin des deux titres.