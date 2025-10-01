Après les remises du PS Store, c'est au tour des PCistes d'être gâtés. Steam lance une nouvelle période de promotions avec des remises allant jusqu'à -95 %. Clair Obscur, Cyberpunk 2077, The Elder Scrolls... Les gros jeux ne manquent pas dans la liste ! Mais il ne faudra pas tarder pour faire votre choix. Profitez des soldes jusqu'au 6 octobre, 19 heures. Que vous jouiez sur PC ou en nomade sur Steam Deck, vous trouverez assurément votre bonheur.

De gros jeux en promos sur Steam

  • Civilization 7 à 48,99 € au lieu de 69,99 € (-30 %)
  • Clair Obscur Expedition 33 à 44,99 € au lieu de 49,99 € (-10 %)
  • Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 à 44,99 € au lieu de 59,99 € (-25 %)
  • Doom the Dark Age à 53,59 € au lieu de 79,99 € (-33 %)
  • Dragon Ball Sparking Zero à 39,89 € au lieu de 69,9 € (-43 %)
  • Farming Simulator 25 à 39,99 € au lieu de 49,99 € (-20 %)
  • Final Fantasy 7 Rebirth à 41,99 € au lieu de 69,99 € (-40 %)
  • Ghost of Tsushima Director's Cut à 40,19 € au lieu de 59,99 € (-33 %)
  • God of War Ragnarok à 47,99 € au lieu de 59,99 € (-20 %)
  • Kingdom Come Deliverance 2 à 41,99 € au lieu de 59,99 € (-30 %)
  • Monster Hunter Wilds à 48,99 € au lieu de 69,99 € (-30 %)
  • Stalker 2 Heart of Chornobyl à 41,99 € au lieu de 59,99 € (-30 %)
  • Starfield à 41,99 € au lieu de 69,99 € (-40 %)
  • The Last of Us 2 Remastered à 39,99 € au lieu de 49,99 € (-20 %)
  • The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered à 43,99 € au lieu de 54,99 € (-20 %)

Steam vous fait des offres à moins de 30 €

  • Avatar Frontiers of Pandora à 17,49 € au lieu de 69,99 € (-75 %)
  • Cyberpunk 2077 à 20,99 € au lieu de 59,99 € (-65 %)
  • Dark Souls 3 à 29,99 € au lieu de 59,99 € (-50 %)
  • Final Fantasy 16 à 29,99 € au lieu de 49,99 € (-40 %)
  • Forza Horizon 5 à 29,99 € au lieu de 59,99 € (-50 %)
  • Guilty Gear Strive à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %)
  • Lies of P à 29,99 € au lieu de 59,99 € (-50 %)
  • Life is Strange: Double Exposure à 29,99 € au lieu de 59,99 € (-50 %)
  • Lost Records Bloom & Rage à 27,99 € au lieu de 39,99 € (-30 %)
  • Manor Lords à 25,99 € au lieu de 39,99 € (-35 %)
  • Mortal Kombat 1 à 16,49 € au lieu de 49,99 € (-67 %)
  • No Man's Sky 23,59 € au lieu de 58,99 € (-60 %)
  • Palworld à 21,74 € au lieu de 28,99 € (-25 %)
  • Returnal à 29,99 € au lieu de 59,99 € -(50 %)
  • Street Fighter 6 à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %)

Faites-vous plaisir à moins de 15 €

  • Balatro à 12,59 € au lieu de 13,99 € (-10 %)
  • Cult of the Lamb à 11,49 € au lieu de 22,99 € (-50 %)
  • Dave the Diver à 11,99 € au lieu de 19,99 € (-40 %)
  • Dead Cells à 12,49 € au lieu de 24,99 € (-50 %)
  • Grand Theft Auto 5 Enhanced Edition à 14,99 € au lieu de 29,99 € (-50 %)
  • Hades à 6,12 € au lieu de 24,50 € (-75 %)
  • Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard à 11,99 € au lieu de 59,99 € (-80 %)
  • JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R à 9,99 € au lieu de 49,99 € (-80 %)
  • Jurassic World Evolution à 11,24 € au lieu de 44,99 € (-75 %)
  • Neva à 11,99 € au lieu de 19,99 € (-40 %)
  • Peak à 5,99 € au lieu de 7,49 € (-20 %)
  • Red Dead Redemption 2 à 14,99 € au lieu de 59,99 € (-75 %)
  • Stardew Valley à 9,79 € au lieu de 13,99 € (-30 %)
  • Tomb Raider I-III Remastered à 11,99 € au lieu de 28,99 € (-60 %)
  • Valheim à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %)

Une tonne d'excellents jeux à moins de 5 €

  • Anno 1404 - History Edition à 4,49 € au lieu de 14,99 € (-70 %)
  • Call of the Sea à 4,99 € au lieu de 19,99 € (-75 %)
  • Code Vein à 4,99 € au lieu de 49,99 € (-90 %)
  • Control Ultimate Edition à 3,99 € au lieu de 39,99 € (-90 %)
  • Desperados 3 à 3,99 € au lieu de 39,99 € (-90 %)
  • GreedFall à 3,49 € au lieu de 34,99 € (-90 %)
  • Far Cry Primal à 2,99 € au lieu de 29,99 € (-90 %)
  • Haven à 2,49 € au lieu de 24,99 € (-90 %)
  • Mafia 3 à 2,99 € au lieu de 29,99 € (-90 %)
  • Mortal Kombat 11 à 2,49 € au lieu de 49,99 € (-95 %)
  • Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration à 2,99 € au lieu de 29,99 € (-90 %)
  • Sniper Elite 5 à 4,99 € au lieu de 49,99 € (-90 %)
  • The Witcher 3: Wild Hunt à 5,99 € au lieu de 29,99 € (-80 %)
  • Two Point Campus à 2,99 € au lieu de 29,99 € (-90 %)
  • Vampire Survivors à 3,74 € au lieu de 4,99 € (-25 %)