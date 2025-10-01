Les belles occasions de vous faire plaisir à petit pleuvent sur Steam ! Les soldes d'automne sont lancées, profitez des promos pour remplir votre backlog sans vous ruiner.

Après les remises du PS Store, c'est au tour des PCistes d'être gâtés. Steam lance une nouvelle période de promotions avec des remises allant jusqu'à -95 %. Clair Obscur, Cyberpunk 2077, The Elder Scrolls... Les gros jeux ne manquent pas dans la liste ! Mais il ne faudra pas tarder pour faire votre choix. Profitez des soldes jusqu'au 6 octobre, 19 heures. Que vous jouiez sur PC ou en nomade sur Steam Deck, vous trouverez assurément votre bonheur.

De gros jeux en promos sur Steam

Civilization 7 à 48,99 € au lieu de 69,99 € (-30 %)

à 48,99 € au lieu de 69,99 € (-30 %) Clair Obscur Expedition 33 à 44,99 € au lieu de 49,99 € (-10 %)

à 44,99 € au lieu de 49,99 € (-10 %) Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 à 44,99 € au lieu de 59,99 € (-25 %)

à 44,99 € au lieu de 59,99 € (-25 %) Doom the Dark Age à 53,59 € au lieu de 79,99 € (-33 %)

à 53,59 € au lieu de 79,99 € (-33 %) Dragon Ball Sparking Zero à 39,89 € au lieu de 69,9 € (-43 %)

à 39,89 € au lieu de 69,9 € (-43 %) Farming Simulator 25 à 39,99 € au lieu de 49,99 € (-20 %)

à 39,99 € au lieu de 49,99 € (-20 %) Final Fantasy 7 Rebirth à 41,99 € au lieu de 69,99 € (-40 %)

à 41,99 € au lieu de 69,99 € (-40 %) Ghost of Tsushima Director's Cut à 40,19 € au lieu de 59,99 € (-33 %)

à 40,19 € au lieu de 59,99 € (-33 %) God of War Ragnarok à 47,99 € au lieu de 59,99 € (-20 %)

à 47,99 € au lieu de 59,99 € (-20 %) Kingdom Come Deliverance 2 à 41,99 € au lieu de 59,99 € (-30 %)

à 41,99 € au lieu de 59,99 € (-30 %) Monster Hunter Wilds à 48,99 € au lieu de 69,99 € (-30 %)

à 48,99 € au lieu de 69,99 € (-30 %) Stalker 2 Heart of Chornobyl à 41,99 € au lieu de 59,99 € (-30 %)

à 41,99 € au lieu de 59,99 € (-30 %) Starfield à 41,99 € au lieu de 69,99 € (-40 %)

à 41,99 € au lieu de 69,99 € (-40 %) The Last of Us 2 Remastered à 39,99 € au lieu de 49,99 € (-20 %)

à 39,99 € au lieu de 49,99 € (-20 %) The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered à 43,99 € au lieu de 54,99 € (-20 %)

Steam vous fait des offres à moins de 30 €

Avatar Frontiers of Pandora à 17,49 € au lieu de 69,99 € (-75 %)

à 17,49 € au lieu de 69,99 € (-75 %) Cyberpunk 2077 à 20,99 € au lieu de 59,99 € (-65 %)

à 20,99 € au lieu de 59,99 € (-65 %) Dark Souls 3 à 29,99 € au lieu de 59,99 € (-50 %)

à 29,99 € au lieu de 59,99 € (-50 %) Final Fantasy 16 à 29,99 € au lieu de 49,99 € (-40 %)

à 29,99 € au lieu de 49,99 € (-40 %) Forza Horizon 5 à 29,99 € au lieu de 59,99 € (-50 %)

à 29,99 € au lieu de 59,99 € (-50 %) Guilty Gear Strive à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %)

à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %) Lies of P à 29,99 € au lieu de 59,99 € (-50 %)

à 29,99 € au lieu de 59,99 € (-50 %) Life is Strange: Double Exposure à 29,99 € au lieu de 59,99 € (-50 %)

à 29,99 € au lieu de 59,99 € (-50 %) Lost Records Bloom & Rage à 27,99 € au lieu de 39,99 € (-30 %)

à 27,99 € au lieu de 39,99 € (-30 %) Manor Lords à 25,99 € au lieu de 39,99 € (-35 %)

à 25,99 € au lieu de 39,99 € (-35 %) Mortal Kombat 1 à 16,49 € au lieu de 49,99 € (-67 %)

à 16,49 € au lieu de 49,99 € (-67 %) No Man's Sky 23,59 € au lieu de 58,99 € (-60 %)

23,59 € au lieu de 58,99 € (-60 %) Palworld à 21,74 € au lieu de 28,99 € (-25 %)

à 21,74 € au lieu de 28,99 € (-25 %) Returnal à 29,99 € au lieu de 59,99 € -(50 %)

à 29,99 € au lieu de 59,99 € -(50 %) Street Fighter 6 à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %)

Faites-vous plaisir à moins de 15 €

Balatro à 12,59 € au lieu de 13,99 € (-10 %)

à 12,59 € au lieu de 13,99 € (-10 %) Cult of the Lamb à 11,49 € au lieu de 22,99 € (-50 %)

à 11,49 € au lieu de 22,99 € (-50 %) Dave the Diver à 11,99 € au lieu de 19,99 € (-40 %)

à 11,99 € au lieu de 19,99 € (-40 %) Dead Cells à 12,49 € au lieu de 24,99 € (-50 %)

à 12,49 € au lieu de 24,99 € (-50 %) Grand Theft Auto 5 Enhanced Edition à 14,99 € au lieu de 29,99 € (-50 %)

à 14,99 € au lieu de 29,99 € (-50 %) Hades à 6,12 € au lieu de 24,50 € (-75 %)

à 6,12 € au lieu de 24,50 € (-75 %) Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard à 11,99 € au lieu de 59,99 € (-80 %)

à 11,99 € au lieu de 59,99 € (-80 %) JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R à 9,99 € au lieu de 49,99 € (-80 %)

à 9,99 € au lieu de 49,99 € (-80 %) Jurassic World Evolution à 11,24 € au lieu de 44,99 € (-75 %)

à 11,24 € au lieu de 44,99 € (-75 %) Neva à 11,99 € au lieu de 19,99 € (-40 %)

à 11,99 € au lieu de 19,99 € (-40 %) Peak à 5,99 € au lieu de 7,49 € (-20 %)

à 5,99 € au lieu de 7,49 € (-20 %) Red Dead Redemption 2 à 14,99 € au lieu de 59,99 € (-75 %)

à 14,99 € au lieu de 59,99 € (-75 %) Stardew Valley à 9,79 € au lieu de 13,99 € (-30 %)

à 9,79 € au lieu de 13,99 € (-30 %) Tomb Raider I-III Remastered à 11,99 € au lieu de 28,99 € (-60 %)

à 11,99 € au lieu de 28,99 € (-60 %) Valheim à 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50 %)

Une tonne d'excellents jeux à moins de 5 €