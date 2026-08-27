Steam propose en ce moment un week-end gratuit sur PixARK, un curieux mélange entre ARK Survival Evolved et Minecraft. Le jeu est jouable gratuitement jusqu'au 31 août 2026, et si l'expérience vous plait, vous pouvez vous laissez séduire puisque le jeu est en promo à 4,99 € au lieu de 19,99 €. Une offre qui tombe à pic puisque le jeu reçoit l'une de ses plus grosses extensions.

PixARK est gratuit sur Steam, mais il faut se dépêcher

Il n'est pas rare que Steam offre des bons plans à ses joueurs. Ce sont parfois des jeux offerts que l'on peut garder à vie, à l'instar de ce que propose l'Epic Games Store ou encore Amazon Luna, mais il y a aussi souvent des des jeux qui sont gratuits pour une durée limitée. C'est justement le cas ici avec PixARK durant quelques jours. D'ailleurs, plusieurs de ses DLC le sont également.

Le week-end gratuit sur Steam jusqu'au 31 août 2026 à 19h00

PixARK : un survival-craft en voxel où l'on apprivoise des dinosaures, à 4,99 € au lieu de 19,99 € jusqu'au 7 septembre.

(DLC) PixARK Skyward : une extension gratuite qui ajoute des îles volantes à explorer.

(DLC) PixARKWonder in Water : un autre DLC offert, tourné vers les fonds marins.

PixARK, quand ARK rencontre Minecraft

PixARK est un survival-craft dispo depuis mai 2019 sur console et PC, notamment sur Steam. Le jeu est développé et édité par Snail Games USA, le studio derrière la licence ARK. Le principe reprend les fondamentaux de la licence d'origine, avec quelques nouveautés et particularités. On doit donc survivre en récoltant des ressources pour se nourrir et fabriquer son équipement, ainsi que sa sa base. Contrairement au ARK traditionnel, la direction artistique est ici coloré et tout en voxel.

PixARK propose plus de 100 créatures à apprivoiser, des cartes générées procéduralement à l'infini ainsi que des quêtes elles aussi aléatoires. Notre personnage peut évoluer et gagner en puissance grâce à de expérience et un système d'arbres de compétences. Jouable seul ou en coop, le jeu a rencontré un joli petit succès, notamment sur Steam où les avis sont globalement positifs. Une popularité qui a permis au jeu d'avoir plusieurs DLC, dont le dernier vient juste de sortir et offre plus de 200 heures de contenus avec notamment des quêtes inédites, de nouveaux environnements et plus de 80 nouvelles créatures.