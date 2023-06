La plateforme de Valve est depuis longtemps un incontournable pour les joueurs PC. Son magasin en ligne propose une multitude de jeux dans tous les genres, avec de nombreuses promotions, sans oublier les soldes événementielles qui surviennent à certains moments de l'année. Nous attendons d'ailleurs les grosses soldes d'été prochainement. Parfois, Steam va encore plus loin et emboîte le pas à son grand concurrent, l'Epic Game Store, en offrant des jeux gratuitement.

Un nouveau jeu gratuit sur Steam !

Et c'est une fois de plus le cas aujourd'hui avec Field of Glory 2, un titre de niche mais extrêmement apprécié dans sa catégorie. Il s'agit d'un jeu de stratégie médiévale développé par le studio indépendant Byzantine Games (Warhammer Battlesector), qui se déroule entre l'an 280 et 25 avant Jésus-Christ, à l'apogée de Rome. Les amateurs de Total War retrouveront certains aspects de combat à grande échelle avec un grand nombre de troupes à contrôler. Bien sûr, on est loin des immenses champs de bataille du jeu de Creative Assembly, mais vous pouvez vous faire une idée.

Field of Glory 2 se joue également au tour par tour, en se basant sur des éléments tactiques bien connus des joueurs du genre. Il faudra prêter une attention particulière au placement des unités, à l'effet du terrain, etc.

Une petite vibe Total War non ?

Field of Glory 2 devrait séduire les fans de jeu de stratégie

En général, Field of Glory 2 est plutôt apprécié sur Steam. Les joueurs saluent notamment son gameplay, son concept et sa volonté d'offrir une expérience unique, à mi-chemin entre le STR classique et le jeu tactique. Certains regrettent cependant un manque de finition, des mécaniques de jeu un peu rigides ou une technique qui laisse à désirer. Quoi qu'il en soit, Field of Glory 2 devrait être un excellent choix pour les amateurs du genre. De toute façon, le jeu est gratuit sur Steam, alors pourquoi s'en priver ? Cependant, il faudra agir rapidement, car l'offre n'est valable que jusqu'au 8 juin à 18h et dans la limite des stocks disponibles.

Par ailleurs, si jamais le jeu vous plait, sachez que l'intégralité de ses DLC sont actuellement en promotions sur Steam. L'occasion d 'étoffé un peu l'expérience avec notamment de nouvelles unités jouables, de nouvelles cartes, etc. Ces promotions sont elles aussi disponibles jusqu'au 8 juin 18h. Il ne faudra donc pas trop trainer là aussi.