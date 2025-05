Steam regorge de jeux gratuits, mais ce n’est pas toujours une bonne idée de s’y lancer sans réfléchir. La preuve avec cette nouveauté qui fait déjà débat et a reçu un grand nombre de critiques négatives. Clairement cela laisse perplexe. Explications.

Une adaptation très attendue, mais très critiquée sur Steam

Lancé le 8 mai 2025 en accès anticipé sur Steam, GeoGuessr Steam Edition ne s’attendait probablement pas à un tel accueil. Quelques jours à peine après sa sortie, le jeu affiche déjà une note « extrêmement négative » sur la plateforme de Valve. Une déconvenue pour ce titre pourtant populaire sur navigateur depuis plusieurs années.

À première vue, l’arrivée de GeoGuessr sur Steam avait de quoi enthousiasmer. Le concept, deviner où l’on se trouve dans le monde à partir d’images Street View, avait déjà conquis des millions de joueurs en ligne. Mais cette version PC a rapidement déchanté à cause de choix de monétisation jugés trop agressifs.

Contrairement à ce que certains espéraient, l’achat du jeu sur Steam ne donne pas accès à l’ensemble des fonctionnalités. La majorité des modes, comme les duels classés en solo, sont verrouillés derrière des abonnements annuels ou mensuels. Le pass Steam, l’abonnement "Elite" ou la formule "Illimitée" sont requis pour accéder à la version complète, pour un tarif allant jusqu’à 29,99 $ par an.

Un système d’abonnement confus et cloisonné

Autre point noir, l’abonnement de la version navigateur n’est pas compatible avec la version sur la plateforme, sauf si l’on souscrit à l’une des formules les plus coûteuses. Cela signifie que les joueurs doivent parfois payer deux fois pour profiter pleinement du jeu, selon la plateforme utilisée. Seule consolation : GeoGuessr Steam Edition permet le cross-play avec la version navigateur. Mais cela ne suffit visiblement pas à faire passer la pilule.

Avec plus de 3 000 avis recensés et seulement 16 % de retours positifs, le jeu s’est hissé dans le top des titres les plus mal notés sur Steam. Le jeu étant encore en accès anticipé, certains joueurs espèrent des ajustements. Mais pour l’instant, la frustration domine, d’autant que cette version payante donne l’impression de fragmenter encore davantage une expérience qui était autrefois simple, gratuite (en partie) et très accessible.

