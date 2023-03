Les joueurs PC sont chouchoutés. Désormais, toutes les plateformes de vente de jeux y vont de leur petit cadeau. Chaque semaine, l’Epic Games Store offre plusieurs titres, tandis que GOG en fait de même lors de ses soldes saisonnières pour marquer le coup. A cela s’ajoute également une dizaine de cadeaux mensuels supplémentaires pour les abonnés Amazon Prime. Dernièrement, c’est Steam qui régale régulièrement avec quelques jeux gratuits. Parfois ils peuvent être conservés à vie une fois nichés dans la bibliothèque, d’autres ce sont des essais temporaires de quelques jours. Le nouveau cadeau en question entre dans la première catégorie.

Un jeu complètement barré gratuit sur Steam

C’est officiel, Sludge Life 2 reviendra zoner en 2023. Devolver Digital a annoncé hier soir le retour du plus crasseux des simulateurs de vandalisme pour cette année. En attendant de pouvoir relancer des grossièretés dans un monde ouvert encore plus vaste, bizarre et sauvage, l’éditeur propose aux joueurs de découvrir le premier épisode. Jusqu’au 30 mars à 19h00, heure française, Sludge Life peut donc être récupéré gratuitement sur Steam. Comme d’habitude, une fois dans la bibliothèque il y restera indéfiniment.

Dans cette production, vous incarnez GHOST, un tagueur en herbe qui veut s’imposer parmi l’élite des graffiti boys et girls. Flânez librement sur une petite île en monde ouvert aux bizarreries en pagaille, dont un chat doté de deux anus (c’est vraiment un argument marketing) et taguez chaque centimètre carré pour semer le chaos. Au programme donc, du vandalisme, des mini-jeux, trois fins différentes, un mode photo et un univers loufoque. Ce jeu gratuit Steam ne paie pas de mine au premier abord, mais il cumule les notes très positives sur la plateforme.

Les joueurs comme les critiques ont finalement apprécié son exploration libre et pleine de surprises, sa galerie de personnages ou encore ses défis franchement sympas. Une expérience narrative volontairement brute, qui ne plaira cependant pas à tout le monde à cause de son caractère pipi-caca assez futile. Pour récupérer ce titre excentrique, il suffit simplement de se rendre sur sa page Steam et de cliquer sur « Ajouter au compte ».