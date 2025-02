Ouvert depuis hier, le 24 février, le Steam Next Fest durera jusqu'au 3 mars. Comme les éditions précédentes, il s'agit littéralement d'un festival de démos de jeux à venir, afin d'avoir un petit aperçu sans bourse délier pour voir ce que l'avenir nous réserve. Il y en a en tout cas pour tous les goûts, avec des titres plus ou moins ambitieux. Compte tenu du temps imparti, il peut être compliqué d'y retrouver ces petits. Voici donc quelques recommandations de notre part, pour vous aider à faire un peu le tri.

Le Steam Next Fest se lance dans sa première édition de 2025

Depuis son lancement en 2021, le Steam Next Fest s'est révélé être un bon moyen de mettre en avant de nombreux jeux à venir sur la plateforme de Valve. Ce sont en effet littéralement des milliers de titres qui se prêtent à l'exercice en se présentant sous forme de démos plus ou moins conséquentes. En supplément de cela, nous avons également droit à divers streams mettant en avant les développeurs participants. L'initiative est notamment l'occasion pour des studios indépendants de profiter d'une certaine visibilité sur des projets manquant autrement de budget pour un marketing efficace.

Il y a donc littéralement à boire et à manger en termes de jeux à essayer gratuitement via leurs démos respectives. Tous les genres sont en effet représentés, de l'action à la simulation en passant par les RPG, les jeux de sport, ou les titres exclusifs à la VR. Pour aider ses utilisateurs à trouver les jeux de demain qui pourraient leur plaire, la plateforme propose deux onglets : « Pour vous », en fonction des jeux dans votre libraire et vos recherches sur le magasin, ou par genre.

Enfin, si des jeux ont vraiment attiré votre regard lors de ce Steam Next Fest, il est recommandé de les ajouter à votre Liste de Souhaits. Cela offre en effet une visibilité supplémentaire à leurs développeurs, puisque, plus de joueurs le font, mieux ils apparaîtront dans la liste des jeux les plus « wishlistés ». Reste maintenant à savoir par où commencer dans ce véritable festival de jeux à tester gratuitement. Voici donc ci-dessous une petite liste de nos recommandations personnelles par genre, dont un certain Solasta 2 qui a définitivement piqué notre intérêt, ou encore Maliki: Poison of the Past, tiré de la BD française éponyme, deux titres par des studios bien de chez nous ! N'hésitez pas enfin à partager vos pépites personnelles en commentaires, si le cœur vous en dit.

Nos recommandations de démos à essayer par genre

Source : Steam