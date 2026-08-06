Sur Steam, il n'est pas rare d'avoir le droit à des jeux gratuits à l'instar de l'Epic Games Store. Que ce soient des jeux gratuits pour une durée limitée, à garder définitivement ou encore de nouveaux free-to-play, il y a souvent de quoi faire. Steam va faire des heureux cette semaine en offrant l'excellent Moonlighter à tous les utilisateurs durant quelques jours et vous allez pouvoir l'ajouter définitivement à votre collection.

Moonlighter est offert sur Steam, mais l'offre expire rapidement

Dès à présent et jusqu'au 9 août 2026 à 19h00, tous les joueurs sur Steam peuvent venir réclamer Moonlighter. En récupérant le jeu depuis sa page de magasin et en vous connectant à la plateforme de Valve, vous allez pouvoir l'ajouter définitivement à votre collection et ainsi le garder à vie. Passé ce délai, le jeu redeviendra toutefois payant et il n'est pas dit qu'une telle opportunité soit de nouveau disponible, en tout cas pas dans un avenir proche. C'est donc le moment ou jamais d'en profiter.

Moonlighter : un action-RPG teinté de roguelite gratuit jusqu'au 9 aout 2026

Moonlighter, une pépite indé à faire absolument

Veritable pépite de la scène indépendant développé par Digital Sun, Moonlighter est un action-RPG mêlant quelques éléments de roguelite. On y incarne un jeune héros et marchand à ses heures perdues, Will, qui va partir à l'aventure dans d'autres dimensions pour y dénicher des trésors. Vous allez donc devoir non seulement explorer divers environnements, affronter des boss et améliorer votre équipement pour aller toujours plus loin, mais en plus gérer un petit magasin en remettant en vente certains de vos trésors.

Sur Steam, Moonlighter est très bien noté et c'est mérité. Pour l'avoir longuement arpenté, le jeu offre une boucle de gameplay particulièrement addictive et une prise en main quasi immédiate. Le sentiment d'accomplissement est bien réel lorsque l'on arrive à ses fins, tout comme la montée en puissance. L'aspect gestion est à la fois accessible et suffisant et apporte un petit twist très intéressant. Moonlighter est le genre de jeu que l'on a du mal à lâcher et qui a un vrai goût de reviens-y. Difficile donc de ne pas vous recommander de l'ajouter dès maintenant à votre bibliothèque Steam gratuitement.

Moonlighter 2 c'est pour bientôt !

Fort de son succès, notamment sur Steam, le jeu va avoir le droit à une suite encore plus ambitieuse. Moonlighter 2 The Endless Vault devrait sortir de son accès anticipé dès le 2 septembre 2026. Le jeu a déjà rencontré un très joli succès auprès des fans en plus de décrocher quelques récompenses. On y retrouve ce bon vieux Will, toujours en quête de trésor, mais cette fois les menaces sont encore plus importantes. Le jeu reprend la même recette mais améliore sensiblement son gameplay et change complètement de direction artistique également.