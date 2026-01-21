Le flop se confirme toujours plus pour ce jeu qui n'attire plus personne sur Steam. Pourtant, le studio ne veut pas lâcher l'affaire et dépense encore de l'argent pour vous convaincre.

Parfois, même un nom de grande réputation n'est pas garant de réussite. En même temps, quand un jeu n'a pas les moyens de ses ambitions, c'est compliqué de s'en sortir. On en a la preuve avec un titre que les joueurs fuient en masse sur Steam. Mais en dépit de cette situation, l'éditeur et les équipes de développement ne sont pas prêtes à tourner la page. Au contraire même, puisque les dépenses se poursuivent pour tenter de vous attirer dessus.

Le budget explose pour tenter de sauver ce jeu sur Steam

C'est officiellement le jeu le moins bien noté de 2025 sur Metacritic avec une moyenne de 28 / 100, MindsEye est loin d'avoir été la révélation qu'il aurait dû être pour le nouveau studio Build a Rocket Boy. Le GTA-like né de l'esprit d'un des principaux producteur de la franchise de Rockstar, Leslie Benzies, a reçu un accueil plus que déplorable, principalement en raison de ses bugs constants et d'énormes problèmes d'optimisation, y compris sur Steam.

Vous ne serez donc pas étonné d'apprendre que les PCistes évitent MindsEye comme la peste sur Steam. Sur les six derniers mois, le plus haut pic de joueurs simultanés s'élève à... 42. Cette semaine, nous n'en avons pas vu plus de 37 jouer en même temps. Mais au moment d'écrire ces lignes, nous voyons 4 personnes dessus, ce qui est plus représentatif de la tendance, avec une courbe qui est même tombée à un seul joueur hier matin.

Capture d'écran du 21 janvier 2026. © Gameblog.

Pourtant, IOI tente tant bien que mal de sauver les meubles. Tandis que l'équipe de Build a Rocket Boy, qui a connu plusieurs licenciements après le lancement catastrophique du jeu, sort encore des mises à jour pour MindsEye, l'éditeur continue de payer des streamers pour qu'ils produisent du contenu sponsorisé. Par exemple, sous une vidéo YouTube de Criken parue le 14 janvier 2026, on retrouve les hashtags « #ad #MindsEyePartner », ainsi qu'un lien partenaire pour acheter le jeu sur Steam. Une tentative de séduction désespérée qui ne semble pas vraiment porter ses fruits pour l'instant.