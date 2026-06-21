Les "petits" jeux Steam qui font sensation, il y en a à la fois tout un tas et très peu lorsque l'on regarde les milliers de titres qui sortent chaque année. En ce moment, il y a un jeu tout simple, pour ne pas dire tout bête, qui cartonne tant il est à la fois accessible, fun pour pas grand-chose et fait surtout appel aux grands enfants qui sommeillent en chacun.

Un nouveau jeu viral cartonne sur Steam

Vous l'avez très certainement aperçu en scrollant sur les réseaux sociaux ou en squattant un peu les plateformes de streaming comme Twitch ou YouTube, Meccha Chameleon est en train de tout casser sur Steam. Disponible depuis le 10 juin 2026, ce petit jeu fait de la main de Lemorion_1224 et de l'un de ses camarades a, en deux petits mois seulement, rencontré un succès fulgurant. C'est simple, en quelques jours, le jeu a remporté plus de 10 millions de dollars et s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. A l'heure où ses lignes sont écrites, Meccha Chameleon acceuille plus de 235 000 joueurs en simultanée sur Steam. Pas mal pour un petit jeu qui, aux premiers abords, paraît austère et ne coûte surtout que 6 petits euros. Un succès qui rappel d'autres jeux du genre comme Among Us, Lethal Company ou encore R.E.P.O pour ne citer qu'eux.

Meccha Cameleon, le fun rapide, accessible et surtout pas cher

Le principe de cette sensation Steam est simple comme tout, c'est un jeu de cache-cache. Certains joueurs incarnent des chasseurs, qui disposent d'un fusil de peinture et jouent en vue subjective, tandis que tous les autres doivent aller se cacher dans des cartes. La particularité ici, c'est que l'on incarne des petits bonshommes tout blancs que l'on peut accrocher un peu partout dans le décor en prenant différentes positions, et que l'on peut ensuite venir peindre avec une série d'accessoires volés à Paint. C'est là que les situations les plus lunaires ont lieu et c'est à cause de ça que le jeu est devenu vite viral sur Steam. Si le but est bien de se cacher, il faut surtout jouer du camouflage en essayant de se fondre dans le décor, mais en restant sous le nez des chasseurs. C'est de cette manière que l'on engrange un maximum de points.

©Jeremy.H " KiKiToès " pour Gameblog

Simple comme tout, les parties s'enchaînent à une vitesse folle, sur des serveurs pouvant aller de 4 à plusieurs dizaines de joueurs. Quelques modes de jeu différents sont aussi de la partie, et l'on n'a pour l'heure accès qu'à une poignée de cartes. Le workshop de Steam est en revanche déjà plein à craquer et, comme pour un Counter Strike de l'époque, il suffit de télécharger la carte rapidement sans quitter le jeu pour jouer. Meccha Chameleon n'est actuellement disponible que sur Steam et a encore beaucoup de chemin à faire, mais si vous vous ennuyez, c'est le jeu idéal pour se taper quelques fous rires avec les copains.