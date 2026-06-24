Le nouveau carton de Steam continue d'atteindre des chiffres affolants que peu d'autres élus peuvent se targuer d'avoir effleuré un jour. Une histoire incroyable pour son créateur.

Il arrrive que des jeux vidéo sortis de nulle part percent sans par surprise et atteignent des sommets sans que personne s'y attende. C'est le cas d'un nouveau titre réalisé par un seul homme au Japon, véritable phénomène qui affole les compteurs sur Steam. Il passe un nouveau cap qui a de quoi faire tourner la tête et que même certains AAA aimeraient atteindre.

Le nouveau jeu viral de Steam attire toujours plus de joueurs

À l'époque où on vise des graphismes toujours plus réalistes et des performances techniques jamais atteintes, la simplicité est parfois tout ce dont les joueuses et joueurs ont besoin. S'il vous faut une preuve, il suffit de regarder les scores colossaux que fait le nouveau jeu viral de Steam, Meccha Chameleon.

Sorti le 9 juin seulement sur Steam, Meccha Chameleon avait engrangé 10 millions de dollars en seulement dix jours. Et ça semble n'être que le début pour le jeu de Lemorion, son créateur qui n'a mis que 2 mois à le mettre sur pied. Le solo dev japonais vient de partager les derniers chiffres de son bébé : lundi, il passait le cap des 7 millions de copies vendues. Soit deux millions supplémentaires le temps d'un week-end. Du jamais vu !

Pourtant, le jeu Steam repose sur un principe simple. Vous voyez comment Peeta Meellark se camouffle pour se fondre parfaitement dans le décor dans le premier Hunger Games ? Eh bien là c'est pareil : Meccha Chameleon vous invite pour des parties de cache cache en multijoueur dans lesquelles vous devez soit peindre votre avatar du mieux possible pour vous dissimuler tandis que d'autres vous cherchent.

Un concept basique, enfantin, qui rassemble pourtant des milliers de joueurs sur Steam. Rien qu'au moment d'écrire ces lignes, ils sont 80 000 à jouer en simultané. Mais ce n'est rien comparé au pic de plus de 340 000 joueurs atteint le 21 juin à 14 heures. Meccha Chameleon est tout bonnement l'un des jeux les plus joués en ce moment sur Steam, rivalisant même avec des titres de légende comme GTA Online ou Apex Legends. Un succès qui encourage Lemorion à offrir déjà plus de contenu à sa communauté, ajoutant une map inspirée du Japon pour fêter le cap des 7 millions.