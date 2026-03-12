Depuis l’annonce de la Steam Machine en novembre 2025, une partie de l’industrie reste suspendue aux lèvres de Valve, dans l’attente d’en savoir plus sur cette intrigante machine. À mi-chemin entre la console de salon et le PC, celle-ci promet en effet de réunir le meilleur des deux mondes pour les joueurs, même si les dernières informations en date ont de quoi refroidir un peu. Car en plus de reporter sa fenêtre de lancement, la faute à la pénurie de RAM, les exigences minimales requises pour obtenir la validation de Valve s’avèrent moins élevées que prévu.

Les performances minimales de la Steam Machine révélées

En effet, comme annoncé par la compagnie au cours de la GDC 2026, la Steam Machine reposera sur un processus de validation similaire à celui en vigueur sur Steam Deck actuellement. En d’autres termes, cela signifie que pour pouvoir être certifié compatible avec la machine, les jeux devront a minima être en mesure de tourner en 1080p et 30 FPS, soit des valeurs bien inférieures aux promesses initiales de Valve. Même si, évidemment, cela ne veut cependant pas dire que la Steam Machine ne sera pas en mesure de proposer des performances plus élevées.

Pour rappel, lors de son annonce, la firme avait confirmé que cette dernière serait capable d’offrir à ses utilisateurs une expérience de jeu en 4K et 60 FPS avec FSR, soit des performances dignes de la PS5 et de la Xbox Series X, mais aussi d’excellents PC. « SteamOS a été conçu pour fournir une expérience utilisateur prête à l'emploi, tout en conservant la puissance et la flexibilité d'un PC » avait notamment assuré Valve. En procédant ainsi, la firme s’assure cependant que tous les jeux vérifiés Steam Deck puissent l’être aussi automatiquement sur Steam Machine.

Reste maintenant à découvrir comment tout cela se goupillera exactement, et surtout ce que cette nouvelle machine a réellement dans le ventre. Car depuis son annonce, on ne peut pas dire que Valve se soit révélé particulièrement loquace à son sujet. Mais il faut dire que la pénurie de composants, qui impacte actuellement toute l’industrie, semble causer bien des difficultés à l’entreprise. Résultat : alors que la Steam Machine était annoncée pour le premier trimestre 2026, il se pourrait finalement qu’elle ne voit pas le jour avant le deuxième semestre de l’année.

Source : Valve