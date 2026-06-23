Si tout s’était passé comme prévu, voilà déjà plusieurs mois maintenant que nous aurions dû pouvoir poser les mains sur la fameuse Steam Machine de Valve, annoncée en grande pompe en fin d’année 2025. Car certains l’auront peut-être oublié au vu de la communication extrêmement discrète autour de cette dernière, mais la compagnie compte bien revenir sur le marché avec un nouveau produit à mi-chemin entre le PC et la console de salon, dont la sortie est annoncée pour cet été. On en sait d’ailleurs enfin davantage à ce sujet, et comme prévu : cela fait très mal.

Valve dévoile les prix de sa Steam Machine

En effet, si Valve n’avait pas encore ouvertement abordé la question du prix de la Steam Machine jusqu’à présent, plusieurs échos semblaient indiquer qu’il fallait probablement s’attendre à quelque chose de relativement élevé, d’une valeur potentiellement égale ou supérieure à celle de la PS5 Pro. Et si certains nourrissaient encore l’espoir d’avoir affaire à un prix plus raisonnable, la récente augmentation du Steam Deck, dont le tarif a flambé de près de 300€ le mois dernier, les aura très certainement convaincus du contraire.

Ce qui a désormais été confirmé par Valve, qui a officialisé hier les prix des différents packs qui seront disponibles au lancement de la Steam Machine. Cela comprend alors :

La Steam Machine 512 Go seule à 1 039€

Le bundle Steam Machine 512 Go + une Steam Controller à 1 108€

La Steam Machine 2 To seule à 1 359€

Le bundle Steam Machine 2 To + une Steam Controller à 1 428€

On vous avait prévenus. Si la machine de Valve vous intéresse, il va falloir y mettre le prix… et surtout compter sur la chance. Car comme si les prix exorbitants ne suffisaient pas, la firme a également annoncé que les stocks seront très limités, et que les joueurs souhaitant être parmi les premiers à en obtenir une n’auront que jusqu’au 25 juin à 19h (heure française) pour la précommander. Une fois cela fait, un tirage au sort déterminera ensuite qui seront les heureux élus à pouvoir en profiter en priorité.

Une console trop chère qui peine à convaincre

Les autres, de leur côté, seront quant à eux placés sur une liste d’attente jusqu’à ce que davantage de stocks puissent être produits et envoyés par Valve. Notons que pour éviter que les scalpeurs ne puissent s’en donner à cœur joie, la firme a également mis en place des mesures drastiques en limitant l’achat à une Steam Machine par foyer, et en limitant les précommandes aux utilisateurs disposant d’un compte Steam vérifié ayant procédé à au moins un achat dans la boutique de la plateforme avant la date du 27 avril 2026.

Mais cela suffira-t-il réellement à susciter de l’engouement pour cette nouvelle machine ? Pas sûr au vu des premiers retours à son égard. Car si son prix s’impose déjà naturellement comme un véritable frein auprès des joueurs, il s’avère en plus que ses performances sont loin d’impressionner les différents médias ayant déjà pu poser les mains dessus. Pour Eurogamer, par exemple, la Steam Machine s’impose comme « une curiosité vidéoludique absolument adorable, probablement trop niche, et définitivement trop chère » pour ce qu’elle propose.

Même son de cloche du côté de chez IGN, qui estime qu’elle est « difficile à recommander à la plupart des gens », même si celle-ci semble s’imposer comme « un incroyable niveau d’entrée de gamme pour un PC gaming ». Un avis qui ne semble toutefois pas être partagé par Digital Foundry, qui souligne que la Steam Machine présente des performances décevantes sur les jeux les plus exigeants, et qu’elle n’est donc pas à la hauteur d’un PC traditionnel capable d’offrir de meilleurs résultats pour un tel prix. Bref, autant dire que cela s’annonce déjà compliqué pour Valve.

Sources : Valve, Eurogamer, IGN, Digital Foundry