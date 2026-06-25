Il y a quelques jours, Valve a enfin officialisé les prix de sa Steam Machine, après avoir choisi d'en reporter la sortie en raison de la crise de la mémoire qui fait des ravages sur les prix de la RAM et du stockage. La société de Gabe Newell n'a toutefois pas pu se retenir bien longtemps, et a ainsi annoncé des tarifs des plus déroutants, avec un modèle de base de 512 Go sans Steam Controller à 1 049€, et une déclinaison 2 To avec manette incluse à... 1 428€. Tout cela pour un petit PC de salon, mais à la fiche technique nettement inférieure à celle d'une PS5 de base à 549€ dans sa version numérique. Et de tels tarifs posent sérieusement question quant à ceux des PS6 et Xbox Helix à venir...

Aujourd'hui des prix alarmants pour la Steam Machine, demain la même chose pour PS6 et Xbox Helix ?

Si la Steam Machine est actuellement à des prix aussi peu engageants, c'est principalement en raison des coûts de composants comme la RAM et le stockage qui sont indécents, en raison d'une pénurie de la part de leurs fabricants, certains ayant décidé d'abandonner le marché des particuliers pour celui autrement plus lucratif des serveurs à destination de l'IA. Valve est le constructeur le plus récent à en faire les frais, mais Sony et Microsoft font face aux mêmes défis alors qu'ils préparent l'arrivée de leurs PS6 et Xbox Helix, a priori entre 2027 et 2029, en fonction des bruits de couloir à leur sujet.

Dans un débat avec nos confrères chez Gamesindustry.biz, divers analystes ont estimé que la Steam Machine aurait malheureusement établi un précédent, et qu'il faut s'attendre à des PS6 et Xbox Helix qui dépasseraient le seuil symbolique des 1 000$ minimum. « Dans le climat actuel, ce seront des appareils niches de luxe », a avancé l'un, tandis qu'un autre a avancé que « la PS5 Pro est déjà à 899$ après deux hausses de prix, alors la frontière des quatre chiffres n'est pas très loin ».

Un analyste présent dans le débat post annonce des prix de la Steam Machine se veut plus optimiste. Il avance en effet que « Microsoft et Sony entretiennent probablement des relations plus privilégiées que Valve avec les fabricants de mémoire ». Les deux fabricants ont également une « échelle bien plus importante », ce qui pourrait augurer des négociations plus favorables pour éviter des PS6 et Xbox Helix à 1 000$ minimum. L'avenir nous le dira, mais comme dit Mat Piscatella, directeur de Circana, celui-ci est « plus que trouble »...

Source : Gamesindustry.biz