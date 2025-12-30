Comme chaque année, Steam a partagé la liste des titres les plus vendus sur sa plateforme et le moins que l’on puisse dire, c’est que le classement pourra en surprendre certains.

Personne ne pourra dire le contraire : 2025 aura définitivement été un très bon cru pour le jeu vidéo. De Clair Obscur Expedition 33 à Hollow Knight Silksong, en passant par Death Stranding 2: On the Beach, Kingdom Come Deliverance 2, Donkey Kong Bananza ou encore Hades 2, les douze derniers mois auront vu naître de nombreux titres salués par la critique. Et ce n’est là qu’un petit échantillon de cette année riche en nouveautés toutes plus variées les unes que les autres. Mais les jeux les plus aimés sont-ils aussi les plus vendus ? Voici la réponse de Steam.

Voici les 12 jeux les plus vendus de 2025 sur Steam

En effet, comme chaque année, la plateforme de Valve n’a pas hésité à partager de nombreux classements liés aux performances de l’année 2025, parmi lesquels se trouve notamment celui des jeux les plus vendus de Steam en termes de chiffres d’affaires. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on est alors loin d’y retrouver la même liste que lors de cérémonies telles que les Game Awards 2025. D’ailleurs, il en ressort même une tendance claire mais néanmoins peu surprenante : les expériences multijoueur dominent. Constatez-le par vous-mêmes avec ce Top 12 :

ARC Raiders

Dune Awakening

EA Sports FC 26

Hollow Knight Silksong

Battlefield 6

Civilization 7

Schedule 1

Elden Ring Nightreign

Borderlands 4

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

Monster Hunter Wilds

Kingdom Come Deliverance 2

Si l’on enlève Hollow Knight Silksong, Oblivion Remastered et Kingdom Come Deliverance 2, tous les titres de cette liste Steam proposent en effet au moins une composante multijoueur, qui montre bien l’attrait des joueurs pour cela. Ou en tout cas, le fait qu’en cas de succès, cela peut rapporter gros aux éditeurs. De quoi expliquer pourquoi même des studios comme FromSoftware finissent par s’y adonner donc, en sachant que la présence d’Elden Ring Neighreign dans cette liste montre qu’ils ont eu de bonnes raisons de le faire.

ARC Raiders a rencontré un succès fulgurant sur Steam © Embark Studios / Nexon

Clair Obscur Expedition 33 manque le coche

Cela étant, que les fervents défenseurs de jeux purement solo se rassurent : ces derniers ne sont pas bien loin non plus. Pour preuve, la suite du classement de Steam comprend de son côté de nombreux jeux solo, parmi lesquels notamment DOOM: The Dark Ages, Dispatch, Assassin’s Creed Shadows, Stellar Blade, Digimon Story Time Stranger… ou encore Clair Obscur Expedition 33. Car oui, à défaut de réussir à se hisser dans le Top 12 des jeux les plus vendus de Steam, le grand favori de l’année a tout de même réussi à s’imposer dans le Top 24.

