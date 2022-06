C’est reparti pour une nouvelle période de soldes sur Steam. Du 23 juin jusqu’au 7 juillet à 19h, des milliers de jeux sont à prix cassé sur la plateforme. Encore une fois, la sélection est bien garnie avec des réductions alléchantes sur des jeux récents, comme des grands classiques. Et comme on est gentils, on a épluché la longue liste des jeux à prix dérisoire et on vous a fait une petite sélection de certaines des meilleures offres des soldes d’été Steam.

Notre sélection des soldes d'été Steam

Arkane 20th Anniversary Bundle : 19,37€ au lieu de 119,94€ (–84%)

Assassin's Creed Odyssey : 14,99€ au lieu de 59,99€ (–75%)

Assassin's Creed Origins : 11,99€ au lieu de 59,99€ (–80%)

BIOMUTANT : 19,79€ au lieu de 59,99€ (–67%)

BioShock: The Collection : 11,99€ au lieu de 59,99€ (–80%)

Control Ultimate Edition : 11,99€ au lieu de 39 ,99€ (–70%)

Dead Space : 4,19€ au lieu de 16,79€ (–75%)

DEATHLOOP : 23,99€ au lieu de 59,99€ (–60%)

Disco Elysium - The Final Cut : 13,99€ au lieu de 39,99€ (–65%)

Divinity Original Sin 2 - Definitive Edition : 17,99€ au lieu de 44,99€ (–60%)

Far Cry 5 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (–80%)

FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster : 12,49€ au lieu de 24,99€ (–50%)

Forza Horizon 4 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (–67%)

Grand Theft Auto V : 14,98€ au lieu de 39,98€ (–63%)

Half-Life: Alyx : 24,99€ au lieu de 49,99€ (–50%)

HITMAN 3 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (–60%)

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 : 12,49€ au lieu de 49,99€ (–75%)

Planet Zoo : 13,49€ au lieu de 44,99€ (–70%)

Tales of Arise : 29,99€ au lieu de 59,99€ (–50%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition : 13,19€ au lieu de 39,99€ (–67%)

The Outer Worlds : 17,99€ au lieu de 59,99€ (–70%)

Les jeux Steam à moins de 10€

A Plague Tale: Innocence : 7,99€ au lieu de 39,99€ (–80%)

A Way Out : 7,49€ au lieu de 29,99€ (–75%)

AI: The Somnium Files : 7,99€ au lieu de 39,99€ (–80%)

Cloudpunk : 6,99€ au lieu de 19,99€ (–65%)

Death's Door : 9,99€ au lieu de 19,99€ (–50%)

Devil May Cry 5 : 9,89€ au lieu de 29,99€ (–67%)

Dishonored 2 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (–80%)

Dragon Age Inquisition – GOTY : 6,79€ au lieu de 36,99€ (–80%)

Dragon Age: Origins - Ultimate Edition : 6,24€ au lieu de 24,99€ (–75%)

Fable Anniversary : 9,59€ au lieu de 31,99€ (–70%)

Fallout 4 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (–60%)

Horizon Zero Dawn Complete Edition : 24,99€ au lieu de 49,99€ (–50%)

It Takes Two : 15,99€ au lieu de 39,99€ (–60%)

Life is Strange: True Colors : 29,99€ au lieu de 59,99€ (–50%)

FINAL FANTASY XIII : 6,49€ au lieu de 12,99€ (–50%)

Hollow Knight : 7,49€ au lieu de 14,99€ (–50%)

Middle-earth: Shadow of War : 5,99€ au lieu de 39,99€ (–85%)

NBA 2K22 : 9,59€ au lieu de 59,99€ (–84%)

Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered 9,99€ au lieu de 49,99€ (–80%)

Ori and the Will of the Wisps : 9,89€ au lieu de 29,99€ (–67%)

Pillars of Eternity II Deadfire : 9,99€ au lieu de 39,99€ (–75%)

Remember Me : 5,59€ au lieu de 27,99€ (–80%)

Resident Evil 7 Biohazard : 9,99€ au lieu de 19,99€ (–50%)

Road 96 : 9,98€ au lieu de 19,96€ (–50%)

Sid Meier’s Civilization VI : 8,99€ au lieu de 59,99€ (–85%)

Slay the Spire : 7,13€ au lieu de 20,99€ (–66%)

Sniper Elite 4 : 5,99€ au lieu de 59,99€ (–90%)

South Park The Stick of Truth : 7,49€ au lieu de 29,99€ (–75%)

Spiritfarer : édition Farewell : 8,24€ au lieu de 24,99€ (–67%)

The Witcher 3 Wild Hunt : 5,99€ au lieu de 29,99€ (–80%)

Thronebreaker: The Witcher Tales : 5,99€ au lieu de 19,99€ (–70%)

What Remains of Edith Finch : 5,99€ au lieu de 19,99€ (–70%)

Wolfenstein II The New Colossus : 5,99€ au lieu de 29,99€ (–80%)

XCOM 2 : 7,49€ au lieu de 49,99€ (–85%)

Les jeux à moins de 5€