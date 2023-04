Les soldes Steam, nous les connaissons tous. La plateforme de Valve est d’ailleurs réputée pour ces grosses promotions qui n’hésitent pas à raboter les prix de manière particulièrement agressive. Il y a peu encore les soldes printanières battaient leur plein et l'un des meilleurs jeux indé de ces dernières années avait eu le droit à une énorme réduction. Et c’est sans compter les nombreux jeux gratuits et autres démo ou week-end spéciaux mis en place régulièrement. Steam n’est pas apprécié par des millions de joueurs pour rien.

Cette semaine, le plus célèbre des magasins en ligne a jeté son dévolu sur l’une des franchises les cultes pour les amateurs de jeux hardcore. Parfait pour le Steam Deck.

Tous les jeux Super Meat Boy sont à moins de 2 € sur Steam !

Et c’est donc le petit bout de viande Super Meat Boy, crée par la Team Meat, qui voit ses jeux être affichés à moins de 2 € chacun sur Steam. Soit 90% de réduction à chaque fois. Le plus populaire d’entre tous, sobrement nommé Super Meat Boy, est ainsi proposé à 1,39 €. Son DLC, qui rajoute un mode de jeu basé sur le chrono, est quant à lui affiché à 0,39 €. C’est cadeau.

Ensuite, c’est Super Meat Boy Forever qui casse son prix et s’affiche à 1,67€ seulement. Cet épisode a particulièrement divisé lors de sa sortie tant il est différent de l’épisode originel. S’il propose toujours une difficulté de tous les instants, favorise le beau jeu et vous demandera toujours de faire des courses calculées au millimètre près, il n’a malheureusement pas su convaincre. Notamment à cause de sa dimension « runner » similaire à ce que l’on peut retrouver sur mobile. Toutefois, à ce prix là, c’est peut-être l’occasion de lui laisser une chance.

La licence Super Meat boy à -90% sur Steam jusqu'au 10 avril 2023

Super Meat Boy à 1,39 € au lieu de 13,99 € (-90%)

à 1,39 € au lieu de 13,99 € (-90%) DLC Race Mode à 0,39 € au lieu de 3,99 € (-90%)

à 0,39 € au lieu de 3,99 € (-90%) Super Meat Boy Forever à 1,67 € au lieu de 16,79 € (-90%)

Un nouveau jeu de la licence Meat Boy arrive prochainement

La franchise n’a par ailleurs pas dit son dernier mot puisqu’un nouveau jeu sortira prochainement et proposera une expérience totalement différente. Nommé Dr Foetus’ Mean Meat Machine, ce nouveau titre de la Team Meat nous proposera d’aider le célèbre antagoniste à créer un clone de Meat Boy en utilisant une machine spéciale. Le jeu se présente comme une sorte de Tetris hardcore dans lequel il nous sera demandé de faire des associations de « briques », tout en évitant de nombreux pièges et autres difficultés qui viendront se dresser sur notre chemin.

Une recette atypique qui s’annonce toutefois assez addictive. D’ailleurs, si vous voulez tenter l’expérience, sachez qu’une démo est actuellement disponible sur Steam justement.

Dr Foetus’ Mean Meat Machine est attendu dans le courant de l’année sur PC, PS5, Switch et PS4. Il n’a toutefois pas encore de date de sortie précise.