Depuis plusieurs années maintenant, les soldes Steam sont devenues un rendez-vous immanquable pour les joueurs PC. L’occasion de rassasier celles et ceux qui ont faim de nouvelles expériences et qui ressentent le besoin de faire des réserves sur la plateforme de Valve. Sortez vos calendriers, toutes les dates des prochaines soldes de l’année ont fuité.

Tout le programme des prochaines soldes Steam a fuité sur la Toile. Valve a envoyé il y a quelques heures un e-mail aux développeurs et aux éditeurs pour partager le calendrier de ses prochaines opérations commerciales de l’année. Il n’aura fallu que quelques minutes avant que l'information ne se retrouve sur la Toile et s’avère réelle. Comme d'habitude, l’éditeur reconduira ses soldes saisonnières aux dates habituelles, mais certains événements viendront ponctuer l’année en mettant en avant différents genres.

On notera que deux autres Steam Next Fest sont prévus en 2023. En plus de promotions sur des milliers de jeux, des démos gratuites sur des centaines de productions. L’événement de février 2023 avait par exemple permis de tester The Last Case of Benedict Fox, Terra Nil ou encore Planet of Lana pour ne citer qu’eux. Voici sans plus attendre le calendrier des soldes Steam :