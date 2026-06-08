Comme c'est souvent le cas, Steam propose plusieurs jeux gratuits à tous ses utilisateurs. Ce sont parfois des jeux gratuits à garder à vie, jouables gratuitement pour une durée limitée, ou de nouveaux free-to-play. Cette semaine, deux jeux sont offerts et peuvent être gardés définitivement à l'instar de ce que propose l'Epic Games Store. Au menu, un jeu d'horreur dont la suite a tout juste été annoncée, un puzzle game qui vous demandera pas mal de précision et un gros jeu récent qui tente une ultime opération séduction.

Marathon ne sprinte toujours pas, mais il est gratuit en ce moment sur Steam

On commence avec Marathon, le jeu d'extraction de Bungie sorti il y a quelques mois. Alors qu'il continue de recevoir du nouveau contenu, le shooter propose aux joueurs du monde entier de l'essayer gratuitement pour une durée limitée. Marathon est en effet gratuit jusqu'au 11 juin 2026, et d'ici là vous pouvez y jouer comme si vous le possédiez. Pas de limitation particulière, si ce n'est qu'il faudra passer à la caisse pour le conserver sur Steam après sa période gratuite. Vous pourrez ainsi profiter du jeu dans son intégralité, de ses différentes cartes bourrées d'ennemis IA hostiles et affronter les escouades de joueurs adverses.

Votre objectif est de compléter des missions, de remporter des contrats et d'enchaîner les sorties dangereuses pour ramener du matériel, vous améliorer et ainsi de suite. Marathon a une direction artistique singulière et parfois un peu invasive, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il offre d'excellentes sensations de tir, un gameplay nerveux et des graphismes de premier ordre. Testez-le vous-même, il est encore gratuit sur Steam jusqu'au 11 juin 2026 aux alentours de 19h00.

Remothered Tormented Fathers est gratuit et peut être conservé à vie

Petite surprise du PC Gaming Show, Remothered Red Nun's Legacy a dévoilé du gameplay en nous confirmant qu'il sortira dans le courant de 2026, sans pour autant donner de date précise. Ce nouvel aperçu a été également accompagné d'une autre annonce : la possibilité de récupérer gratuitement le premier épisode de la licence. Remothered Tormented Fathers est gratuit sur Steam jusqu'au 8 juin à 20h45 précisément. Une très courte période durant laquelle vous pouvez l'ajouter définitivement à votre collection.

Remothered Tormented Fathers est le premier épisode de la franchise. On y incarne une femme qui se retrouve coincée dans un véritable cauchemar après avoir rencontré un homme malade et isolé dans une grande bâtisse. Un vieil homme accompagné de son infirmière qui semble cacher de lourds secrets. Un jeu d'horreur psychologique où nous sommes sans cesse harcelés par des adversaires auxquels on ne peut qu'échapper, mais contre qui il est impossible de combattre.

Winexy, un puzzle game gratuit sur Steam

Enfin, dernier jeu gratuit sur Steam en ce moment, Winexy est un petit jeu indépendant de type puzzle marble. Il propose une vaste variété de tableaux à parcourir à l'aide d'une boucle. Sur votre chemin se dresseront de nombreux obstacles et différents évènements qui tenteront de vous sortir du bon chemin. Il faudra alors faire appel à vos réflexes et tirer parti du moteur physique pour vous en sortir. Winexy est gratuit sur Steam jusqu'au 13 juin et peut être ajouté définitivement à votre collection.