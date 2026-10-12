Steam propose encore plusieurs jeux gratuits, dont de vraies pépites, et deux beaux cadeaux d’une valeur totale de 50 €, mais la plupart de ces offres sont sur le point d’expirer. C’est le moment ou jamais pour en profiter.

C’est votre dernière chance pour profiter des jeux gratuits de Steam et de ses cadeaux. La plateforme de Valve propose toujours 3 jeux gratuits, dont Core Keeper, petite pépite indé, mais aussi l’excellent Squad 44. Un autre petit jeu indépendant surprenant peut également être ajouté définitivement à votre collection, tandis que deux gros DLC sont offerts pour deux jeux très populaires. Mais pour profiter de tout cela, il va falloir faire vite puisque la plupart des offres expirent dès ce 12 octobre 2026.

Dernière chance pour profiter des jeux gratuits du moment sur Steam

La semaine dernière, vous avez pu jouer à ARC Raiders gratuitement pour fêter l’arrivée de sa nouvelle grosse mise à jour. Une période de gratuité qui se termine ce 12 octobre 2026 à 10 h. Toutefois, il reste encore plusieurs jeux gratuits de la semaine passée sur Steam, dont Core Keeper, un jeu indé qui mélange coopération, survie, exploration et expérience cosy.

C’est aussi l’occasion de tester le très bon Squad 44, que l’on peut voir comme un grand frère de Wardogs, gros carton du moment sur Steam. Il s’agit donc d’incarner un soldat sur un vaste champ de bataille pour affronter d’autres joueurs dans une ambiance réaliste qui fait la part belle au jeu d’équipe et à la tactique. Le dernier jeu gratuit sur Steam est quant à lui offert et vous pouvez le garder à vie à l’instar de ce que propose chaque semaine l’Epic Games Store. Il s'agit de Pony Island, un puzzle game étrangement addictif qui propose une ambiance atypique entre rétro et horreur psychologique.

Enfin, vous pouvez encore récupérer deux gros DLC pour World of Warships et Gear.Club Unlimited 3. Le premier est un pack contenant un navire jouable d’une valeur de 10 € tandis que le second est un DLC complet qui coûte normalement 40 € et offre de nouvelles fonctionnalités.

Core Keeper : jouable gratuitement jusqu’au 12 octobre 2026 19 h 0 0

0 Squad 44 : jouable gratuitement jusqu’au 13 octobre 2026 19 h 00

Pony Island : jeu gratuit à garder jusqu’au 12 octobre 2026 19 h 00

Gear Club Unlimited 3 : le DLC Gear.Club Signature Pack, d’une valeur de 40 €, gratuit jusqu’au 22 octobre 2026 19 h 00

World of Warships : le DLC Ning Hai, d’une valeur de 10 €, gratuit jusqu’au 13 octobre 2026 3 h 00

La pépite Pony Island est gratuite et peut être gardé à vie

Pony Island est un jeu étrange, dans la veine d’un Inscryption (du même créateur) sorti en janvier 2016. Sous ses airs de jeu rétro mignon comme tout se cache un puzzle game redoutable teinté d’horreur psychologique. Coincé dans les limbes et prisonnier d’une borne d’arcade défaillante, vous devez réparer le code corrompu du jeu pour espérer vous en sortir, mais pas que. Le jeu propose tout un tas de surprises pour le moins inattendues. Pony Island est entièrement traduit et doublé en français et affiche des notes très positives sur Steam. Pony Island est offert sur PC jusqu’au 12 octobre 2026 à 19 h. Par ailleurs, le jeu est un tel succès qu’il va avoir droit à une suite. Pony Island 2 : Panda Circus est actuellement en chantier et sortira d’ici le 27 avril 2027.