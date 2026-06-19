Chaque semaine les joueurs PC peuvent profiter de nombreuses offres leur permettant de jouer sans avoir besoin de mettre la main au portefeuille. L'Epic Games Store, Amazon Luna ou encore Steam sont devenus des plateformes incontournables pour qui veut faire des économies. Jeux gratuits à ajouter définitivement à sa collection ou simplement pour une durée limitée, nouveau free-to-play… les opportunités sont variées. Cette semaine, ce ne sont pas moins de 5 jeux qui sont proposés gratuitement sur Steam, sans compter la myriade de démos avec le Steam Fest. Voici ce qui vous attend.

Dead by Daylight est toujours gratuit sur Steam

Nous vous en parlions encore il y a peu, Dead by Daylight est toujours jouable gratuitement sur Steam à l'occasion de son dixième anniversaire. Le jeu d'horreur multijoueur asymétrique poursuit les festivités et se laisse approcher gratuitement tout en proposant de très grosses promotions. Le jeu de base offre pas moins d'une dizaine de personnages à incarner, tueur comme survivant, et vous permettra largement de vous faire une idée de ce que vous réserve l'expérience complète. Une partie de Dead by Daylight se compose de 4 survivants qui doivent tout faire pour quitter la carte dans laquelle ils viennent d'apparaître, et d'un tueur qui quant à lui doit tous les éliminer avant qu'ils ne fuient. Un jeu extrêmement populaire sur Steam et qui continue de faire partie des jeux les plus joués même après 10 ans de service. Dead by Daylight est gratuit sur Steam jusqu'au 22 juin 2026 19h00.

Speedball, le sport du futur à faire en multi

Après les Sniper Elite et autres Zombie Army, Rebellion nous propose sa vision du sport extrême futuriste avec Speedball, que vous pouvez essayer gratuitement sur Steam. Il s'agit d'un jeu multijoueur à mi-chemin entre le handball, le hockey et une arène de gladiateurs. Speedball oppose deux équipes sur un grand terrain jonché de pièges aléatoires comme des tourelles lance-flammes ou encore des marteaux qui tournent comme des moulins à pleine vitesse. L'objectif est de placer une balle dans les cages adversaires en évitant de prendre des coups. Un jeu dynamique et amusant, que vous pouvez tester gratuitement sur Steam jusqu'au 22 juin 19h00.

MechWarrior 5 Mercenaries, un excellent jeu d'action gratuit sur Steam

À la recherche d'un jeu de mecha explosif et hyper efficace ? MechWarrior 5 Mercenaries est lui aussi gratuit en ce moment sur Steam. Le jeu de Piranha Games est l'un des plus appréciés du genre avec des milliers de retours très positifs qui saluent son gameplay et ses possibilités stratégiques. Le jeu vous propose de piloter des robots surpuissants et de les personnaliser pour dominer le champ de bataille. MechWarrior 5 Mercenaries vous met à disposition plus d'une cinquantaine de châssis de mechas différents, plusieurs armes et une multitude d'options pour les customiser. Un jeu jouable seul ou en coopération qui propose un système de mission rapide et une grosse rejouabilité. MechWarrior 5 Mercenaries est gratuit sur Steam jusqu'au 22 juin 19h00 également.

Stellaris, l'un des meilleurs 4X de tous les temps à tester gratuitement

L'un des plus grands 4X de tous les temps est lui aussi gratuit sur Steam ce week-end, certainement pour fêter l'arrivée de sa nouvelle mise à jour. Stellaris est un jeu de stratégie passionnant dans lequel vous pouvez incarner différentes races pour tenter d'asseoir votre domination dans l'espace. Conquête, politique, complot…. tous les moyens sont bons pour y parvenir. Explorez le vaste univers, faites de nouvelles rencontres, créez des alliances ou déclarez la guerre. Stellaris est un vaste bac à sable aux possibilités infinies que vous devez tester absolument au moins une fois. Le jeu est gratuit sur Steam jusqu'au 22 juin 19h00.

Two Point Museum, la gestion de musée complètement folle

Le dernier-né de la série Two Point est lui aussi gratuit sur Steam ce week-end. Two Point Museum vous demande de construire et gérer votre propre musée loufoque, d'y accueillir la clientèle, mais aussi de faire en sorte que rien ne dérape. Avec son univers coloré et complètement barré, la série Two Point a conquis les joueurs avec son Two Point Hospital et Two Point Campus. Muséum n'est pas en reste et propose des centaines d'éléments de personnalisations, des possibilités de construction assez incroyable et de très nombreuses heures de jeu. Two Point Museum est gratuit sur Steam jusqu'au 22 juin 19h00.