Une fois n'est pas coutume, Steam a été plutôt généreux en jeux gratuits la semaine passée. Des titres offerts de manière définitive et d'autres qui n'étaient que jouables gratuitement le temps d'un long week-end. Si vous avez été très occupé ces derniers jours, pas de panique ! Il est encore temps de profiter de quelques-unes de ces offres, mais il faudra faire vite cette fois.

Un excellent tactical-RPG encore jouable gratuitement sur Steam

C'est la dernière ligne droite si vous comptez tester gratuitement XCOM 2 sur Steam. Mélangeant éléments de RPG et de stratégie tactique en tour par tour, c'est l'un des meilleurs jeux dans sa catégorie. Dans XCOM 2, vous devrez combattre des forces extraterrestres. Pour ce faire, vous pourrez créer votre base d'opération, l'améliorer et mener des recherches, mais aussi gérer vos hommes et leur permettre, eux aussi, de s'améliorer avec de l'entraînement ou par le biais de technologies volées. Les affrontements se déroulent quant à eux dans la plus pure tradition des jeux tactiques. Il faudra donc prévoir vos actions et utiliser l'environnement à votre avantage. XCOM 2 est encore jouable gratuitement sur Steam jusqu'au 9 février aux alentours de 19h. En prime, sachez que le jeu est actuellement en promotion à moins de 3 € pendant la même période.

Un jeu VR à tester gratuitement sur Steam

Autre jeu jouable gratuitement aujourd'hui, Glassbreakers, un jeu de plateau en réalité virtuelle. Il se déroule quelque part dans l'univers de Moss, licence bien connue des amoureux de VR. Glassbreakers vous propose d'affronter d'autres joueurs dans des combats tactiques en incarnant différents personnages aux compétences uniques. Vous pourrez également compter sur de puissantes cartes pour peaufiner votre stratégie et tenter de remporter la victoire. À noter qu'il vous faudra obligatoirement un casque VR pour y jouer, il n'y a aucun autre mode alternatif. Le jeu est jouable gratuitement jusqu'au 9 février 19h00 sur Steam.

Un petite pépite indé à garder définitivement

Enfin, vous pourrez également récupérer un dernier jeu gratuit sur Steam et le garder définitivement. Il s'agit de Magellania, un jeu de stratégie orienté tactical-RPG qui se déroule dans un univers de science-fiction. Vous y suivrez une guerre galactique qui s'étale tout à travers le système solaire à la suite d'un caprice du prince de Pluton. Ce dernier a déclaré la guerre aux planètes voisines, vexé de n'avoir personne à son anniversaire. Sous cet humour se cache un jeu de stratégie malin, porté par une direction artistique minimaliste en pixel art. S'il vous intéresse, sachez que le jeu est gratuit sur Steam jusqu'au 9 février 19h00. C'est donc votre dernière chance de l'ajouter définitivement à votre collection.