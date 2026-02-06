Chaque semaine, tous les joueurs PC peuvent profiter de jeux gratuits de différentes façons sur plusieurs plateformes. Steam, l'Epic Games Store ou encore GOG font régulièrement des offres difficiles à bouder. Des jeux gratuits offerts que l'on peut garder à vie, d'autres qui ne le sont que pour une durée limitée ou encore de nouveaux free-to-play… Il existe tout un tas de manières de jouer sans frais. Ce week-end sur Steam, on retrouvera trois jeux gratuits dont une licence culte et un autre que l'on pourra conserver définitivement dans nos collections.

Un jeu tactique tiré d'une licence culte gratuit tout le weekend sur Steam

Le premier jeu gratuit à essayer ce week-end n'est autre que l'excellent XCOM 2, une licence absolument culte pour tous les fans de jeux tactiques. Ici, il faudra lutter contre une invasion extraterrestre en gérant une base secrète et les unités à envoyer sur le terrain. Chaque choix que vous ferez pourra vous aider dans votre quête, ou causer la perte définitive de vos hommes. À vous donc de prendre les bonnes décisions. Sur le champ de bataille, le jeu se présente comme un jeu tactique complet au tour par tour. Profitez de l'environnement, calculez bien vos déplacements et éliminez toutes les menaces. XCOM 2 étant très généreux, il sera sans doute très difficile d'en faire le tour en un seul week-end. Mais si vous ne pouvez pas le garder, vous pourrez tout de même y jouer sans aucune restriction durant plusieurs jours et conserver votre avancée si l'idée vous prend de passer à la caisse. En plus d'être gratuit sur Steam jusqu'au 9 février 19h00, il est également en promotion et passe sous la barre des 3 €.

Un jeu de plateau dans l'univers d'une licence très apprécié, mais uniquement en VR

Autre jeu tactique, mais très différent de XCOM 2, Glassbreakers Champions of Moss est lui aussi gratuit quelques jours pour tenter de vous séduire. Tiré de l'univers de Moss, jeu d'action et d'aventure très apprécié par les amateurs de réalité virtuelle. Il sera d'ailleurs ici aussi question de VR dans ce jeu de plateau tactique où les joueurs s'affrontent en un contre un dans une sorte de jeu d'échecs où se mélangent personnages colorés et tours de magie. On pourra choisir parmi plusieurs personnages différents et dotés de capacités uniques dans le but de détruire la forteresse adverse. Glassbreakers Champions of Moss est gratuit sur Steam jusqu'au 9 février 17h00.

Un jeu gratuit d'action et de survie à garder à vie

Enfin, dernier jeu gratuit de cette sélection Steam, il s'agit cette fois d'un jeu d'action et de survie qui se déroule en plein désert. Arabian Gulf nous fait incarner un soldat qui devra affronter l'hostilité du désert et son soleil accablant, mais aussi des créatures cauchemardesques et d'autres menaces armées. Récupérez des armes, des vivres et survivez autant que possible en essayant de trouver un moyen de fuir les lieux. Arabian Gulf est gratuit sur Steam et pourra être gardé définitivement une fois récupéré. L'offre n'est cependant valable que jusqu'au 8 février à 19h00.