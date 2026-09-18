Comme chaque weekend, Steam renouvelle son offre de jeux gratuits à tester, avec cette fois des licences cultes et même un petit cadeau supplémentaire.

Si vous êtes en quêtes de nouveautés sur Steam, la plateforme vous laisse comme chaque weekend essayer 3 nouveaux jeux gratuits pour une durée limitée. Jusqu'au 21 septembre 2026 à 19 heures, vous pourrez ainsi essayer Jump Space, Last Flag et Sea of Thieves. En prime, il est enfin possible de récupérer un pack de cosmétiques offert pour Dying Light The Beast, cette fois jusqu'au 24 septembre 2026 à 16 heures.

Trois gros jeux gratuits à essayer ce weekend sur Steam et un pack offert pour Dying Light The Beast

Ce weekend, Steam propose ainsi une liste très variée de jeux gratuits à essayer pendant une durée limitée, ainsi qu'un DLC offert pour le dernier jeu en date de Techland, Dying Light The Beast. Dans l'ordre alphabétique et de priorité, nous avons donc :

Jump Space : FPS PvE coopératif à la Helldivers à essayer gratuitement jusqu'au 21 septembre 2026 à 19h

: FPS PvE coopératif à la Helldivers à essayer gratuitement jusqu'au 21 septembre 2026 à 19h Last Flag : jeu de tir à la troisième personne multijoueur de type capture de drapeau à essayer gratuitement jusqu'au 21 septembre 2026 à 19h

: jeu de tir à la troisième personne multijoueur de type capture de drapeau à essayer gratuitement jusqu'au 21 septembre 2026 à 19h Sea of Thieves : le célèbre jeu multijoueur PvPvE de piraterie de Rare, à essayer gratuitement jusqu'au 21 septembre 2026 à 19h

: le célèbre jeu multijoueur PvPvE de piraterie de Rare, à essayer gratuitement jusqu'au 21 septembre 2026 à 19h Pack Discharge Weapon pour Dying Light The Beast à récupérer gratuitement jusqu'au 24 septembre 2026 à 16h

Le FPS coopératif Jump Space à essayer gratuitement sur Steam jusqu'au 21 septembre 2026

On commence donc la présentation des trois jeux gratuits à tester sur Steam jusqu'au 21 septembre 2026 à 19h avec Jump Space, un jeu FPS PvE en coopération développé et édité par Keepsake Games et disponible en early access depuis 2025 présentant des missions pour 1 joueur et un groupe jusqu'à 4 joueurs. Chaque joueur incarne le membre d'équipage d'un vaisseau spatial, avec la possibilité d'alterner entre du travail plutôt tranquille à bord de l'appareil, ou procéder à des expéditions plus musclées sur terre ou dans des sorties spatiales. Dans les deux derniers cas, il faudra ainsi se préparer à des combats intenses, et dans le dernier cas, il faudra bien penser à améliorer et réparer son vaisseau pour résister à d'éventuels attaquants. Un titre spatial très complet, à tester donc sans bourse délier ce weekend sur Steam.

Le TPS multijoueur Last Flag à essayer gratuitement jusqu'au 21 septembre 2026

Le second jeu à tester gratuitement sur Steam jusqu'au 21 septembre 2026 à 19 heures est donc cette fois un jeu multijoueur PvP intitulé Last Flag, développé et édité par Night Street Games et sorti en avril 2026. Il s'agit cette fois d'un hero shooter à la troisième personne doublé d'un jeu de capture de drapeau avec une direction artistique colorée évoquant un mélange entre Fortnite et Team Fortress. Capture de drapeau gratuite ce weekend sur la plateforme de Valve.

Le célèbre jeu de pirates Sea of Thieves à tester gratuitement jusqu'au 21 septembre 2026 sur Steam

On termine la présentation des jeux à tester gratuitement sur Steam jusqu'au 21 septembre 2026 en beauté avec Sea of Thieves, plus précisément dans son édition 2026, développé par Rare, édité par Xbox Game Studios et sorti sur la plateforme de Valve en 2020. Malgré son âge certain, l'open world sur le thème de la piraterie réunit une communauté toujours aussi fidèle. Ce weekend, il vous propose donc de (re)prendre la mer gratuitement. Partez à l'aventure, dérobez des trésors et affrontez d'autres équipages pendant cette période de piraterie gratuite.

Le pack Weapon Discharge pour Dying Light The Beast à récupérer gratuitement jusqu'au 24 septembre 2026

On termine enfin les offres gratuites du weekend sur Steam avec cette fois un DLC gratuit pour Dying Light The Beast, le pack Weapon Discharge, qui implique forcément de posséder le jeu de base, et qui comprend :

La machette Discharge, une arme électrique tranchante.

La breloque d'arme VNC.

© Techland

On rappelle donc que vous avez jusqu’au 21 septembre 2026 à 19h pour essayer les trois jeux gratuits en lice sur Steam et jusqu'au 24 septembre 2026 à 16h pour récupérer le DLC pour Dying Light The Beast. Passé ce délai, tout cela redeviendra payant. Voici donc la marche à suivre pour profiter des différentes offres à temps

Allez sur la page Steam dechaque jeu.

Cliquez sur le bouton « Jouer au jeu » ou « Ajouter au compte » pour le cas du DLC de Dying Light The Beast

Le jeu de votre choix sera présent dans votre bibliothèque le temps de l'offre d'essai, et le DLC affiché dans la catégorie correspondante dans votre bibliothèque pour Dying Light The Beast

Source : Steam