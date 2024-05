Les jeux gratuits à essayer sur Steam le seront jusqu'au lundi 20 mai. L'offre de cadeau sur le troisième titre sera quant à elle disponible jusqu'au 23 mai. Voyons donc voir ce que Valve nous propose.

Deux très bons jeux gratuits ce week-end sur Steam

Deux nouveaux jeux gratuits prennent sur Steam de Company of Heroes 3 et Crusader Kings 3, proposés en essai gratuit le week-end dernier. Place maintenant tout d'abord à Killing Floor 2, le FPS en coopération de Tripwire Interactive sorti en 2016. Le premier avait déjà marqué les esprits par son bestiaire dérangeant et son ambiance oppressante. Cette seconde itération est encore venu enfoncer le clou, en attendant un troisième opus.

Dans une équipe jusqu'à six joueurs, vous devrez survivre à des vagues de monstruosités en créant une équipe adaptée grâce à différents choix de classes. Du soigneur au soudeur de porte en passant par le spécialiste au corps-à-corps ou des explosifs, la diversité est au rendez-vous. À chaque fin de vague, vous pourrez dépenser de l'argent durement gagné pour renforcer votre personnage et votre équipement, en espérant arriver au bout de la partie. Le jeu ne vous fera toutefois pas de cadeau. Vous pouvez constater de tout ça d'aujourd'hui jusqu'au 20 mai gratuitement sur Steam.

Le second jeu à essayer gratuitement sur Steam jusqu'au 20 mai est Wizard with a Gun, développé par Galvanic Games et édité par Devolver en 2023. On retrouve le thème d'un jeu en coopération, mais cette fois en vue isométrique avec une direction artistique radicalement différente, qui rappelle grandement celle de Don't Starve. Le parallèle avec ce jeu culte n'est pas anodin, puisqu'il est encore ici question de survie. Le titre de Galvanic Games s'en démarque cependant avec son twist mélangeant western et magie, avec une myriade de combinaisons d'armes et de sorts à essayer pour survivre le plus longtemps possible.

Vitesse de croisière vers un cadeau offert sur le troisième jeu

Enfin, un autre jeu présent sur Steam profite du week-end pour proposer à ses joueurs de recevoir un joli cadeau. World of Warships, le jeu de batailles de bateau du bien connu studio Wargaming, propose de récupérer gratuitement jusqu'au 23 mai le croiseur américain de rang V Marblehead Lima. Il s'agit d'un véritable monstre des mers équipé de 12 canons de batterie principale et doté d'une grande maniabilité. En lançant le jeu aux commandes de ce navire, les joueurs pourrons également récupérer un conteneur Steam bonus.