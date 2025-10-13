Steam a frappé fort ce week-end avec une belle sélection de jeux à tester gratuitement, et chacun d’entre eux reste encore accessible sans dépenser un centime pendant quelques heures.

Le week-end est terminé, mais Steam n’en a pas tout à fait fini avec ses offres gratuites. Certains jeux sont encore disponibles à l’essai pour quelques heures, voire quelques jours, dont une très grosse licence du FPS. Voici le récapitulatif des jeux gratuits.

Tous les jeux Steam gratuits pendant encore quelques heures

Ce week-end, Steam avait mis en avant une belle sélection de jeux gratuits à découvrir, et certains d’entre eux sont encore accessibles pour quelques heures. Parmi eux, Call of Duty: Black Ops 6 reste jouable gratuitement jusqu’au 16 octobre à 19h, tandis que CarX Drift Racing Online, Grounded 2, Kingdom Two Crowns et PowerWash Simulator tirent leur révérence ce lundi 13 octobre à 19h. Une dernière occasion d’en profiter avant la fin des essais.

Call of Duty Black Ops 6 : à essayer gratuitement sur Steam jusqu'au 16 octobre 2025 à 19h

CarX Drift Racing : à essayer gratuitement jusqu'à 19h

Grounded 2 : à essayer gratuitement jusqu'à 19h

Kingdom Two Crowns : à essayer gratuitement jusqu'à 19h

PowerWash Simulator : à essayer gratuitement jusqu'à à 19h

Call of Duty: Black Ops 6

Le dernier épisode signé Treyarch et Raven Software joue les prolongations. Call of Duty: Black Ops 6 reste accessible gratuitement jusqu’au 16 octobre à 19h sur Steam. Une belle occasion de se replonger dans la campagne explosive, le multijoueur nerveux et le retour du mode Zombies avant la sortie de Black Ops 7 en novembre. Le beau move marketing pour concurrencer Battlefield 6.

CarX Drift Racing Online

Les amateurs de vitesse peuvent encore faire crisser les pneus. CarX Drift Racing Online, jeu culte du drift, reste jouable gratuitement jusqu’à ce soir, 13 octobre à 19h. De quoi s’essayer à la conduite technique et au tuning sans dépenser un centime sur Steam.

Grounded 2 en essai gratuit sur Steam

Sorti récemment en accès anticipé, Grounded 2 sur Steam prolonge lui aussi son essai gratuit jusqu’à ce lundi soir. Ce jeu de survie coopératif signé Obsidian propose de vivre l’aventure d’enfants miniaturisés, perdus dans un jardin peuplé d’insectes géants. Une suite déjà prometteuse, jouable aussi via le Xbox Game Pass.

Kingdom Two Crowns

Plus calme mais tout aussi addictif, Kingdom Two Crowns reste disponible gratuitement jusqu’à ce soir sur Steam. Ce jeu de stratégie en 2D, où l’on reconstruit et défend son royaume face à des créatures nocturnes, est parfait pour les sessions courtes mais captivantes.

PowerWash Simulator

Avant la sortie de sa suite prévue le 23 octobre sur Steam, PowerWash Simulator offre une dernière journée d’essai gratuit. L’occasion de sortir le nettoyeur haute pression et de profiter d’une expérience relaxante et surprenamment satisfaisante.

Source : Steam